Zdroj: pixabay.com Slovensko v októbri ešte viac STMAVNE: Severné okresy sú len krok od ČIERNEJ farby! Čo nový týždeň, to horší stav. Tak sa dá opísať aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku. Môže za to tretia vlna koronavírusu, ktorá znovu posunula COVID automat do tmavších farieb. 29. september 2021 han Zo Slovenska

29. september 2021 han Zo Slovenska Slovensko v októbri ešte viac STMAVNE: Severné okresy sú len krok od ČIERNEJ farby! Čo nový týždeň, to horší stav. Tak sa dá opísať aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku. Môže za to tretia vlna koronavírusu, ktorá znovu posunula COVID automat do tmavších farieb.

Každý pondelok sa každý okres riadi inou farbou na tzv. mape Slovenska, ktorú určuje COVID automat. Od pondelka 4. októbra bude platiť nové rozdelenie našej krajiny, informuje portál tvnoviny.sk. Kto je na tom najhoršie?

Situácia je, žiaľ, taká, že už ani jeden okres nebude ZELENÝ. Do tejto nedele si túto farbu môžu „užiť“ v Dunajskej Strede, no od 4. októbra bude aj tento okres v horšom pásme. Dokonca, až desať okresov je v bordovej farbe, čo znamená len krok od ČIERNEJ!

Najhoršie sú na tom severné okresy!

Oranžová farba – Ostražitosť:

okres Banská Bystrica, okres Banská Štiavnica, okres Bratislava I.-V., okres Brezno, okres Dunajská Streda, okres Galanta, okres Hlohovec, okres Komárno, okres Malacky, okres Nové Zámky, okres Partizánske, okres Pezinok, okres Piešťany, okres Prievidza, okres Revúca, okres Rimavská Sobota, okres Šaľa, okres Senec, okres Topoľčany, okres Trnava, okres Turčianske Teplice, okres Žiar nad Hronom, okres Zvolen,

Červená farba – 1. stupeň ohrozenia:

okres Bánovce nad Bebravou, okres Bytča, okres Detva, okres Dolný Kubín, okres Gelnica, okres Humenné, okres Ilava, okres Kežmarok, okres Levice, okres Levoča, okres Liptovský Mikuláš, okres Lučenec, okres Martin, okres Medzilaborce, okres Michalovce, okres Myjava, okres Nitra, okres Nové Mesto nad Váhom, okres Poltár, okres Poprad, okres Považská Bystrica, okres Prešov, okres Púchov, okres Rožňava, okres Ružomberok, okres Sabinov, okres Senica, okres Snina, okres Sobrance, okres Spišská Nová Ves, okres Stropkov, okres Trebišov, okres Trenčín, okres Tvrdošín, okres Veľký Krtíš, okres Vranov nad Topľou, okres Žarnovica, okres Žilina, okres Zlaté Moravce,

Bordová farba – 2. stupeň ohrozenia:

okres Bardejov, okres Čadca, okres Košice I.-IV., okres Košice-okolie, okres Krupina, okres Kysucké Nové Mesto, okres Námestovo, okres Skalica, okres Stará Ľubovňa, okres Svidník;

Zdroj: korona.gov.sk

Chcete vedieť, do ktorej farby patrí váš okres? Kliknite SEM

Čo platí pre bordové okresy?

Rúška a respirátory

V bordových okresoch je povinné nosenie respirátora v interiéri a rúška v exteriéri pre vzdialenosť menšiu než 2 m. Pre nosenie rúšok a respirátorov platí niekoľko výnimiek, ako napríklad deti do 6 rokov či osoby s rôznym rozsahom postihnutia.

Interiéry, reštaurácie

V bordovej fáze majú do interiérov reštaurácií, barov či kaviarní povolený vstup len kompletne zaočkovaní. Aj to len vtedy, ak sa prevádzka rozhodne pre takúto možnosť. Pri stole môžu byť maximálne 4 osoby alebo členovia domácnosti. Rozostupy medzi stolmi musia mať 2 metre. Terasy bez obmedzení.

Ak by zvolili režim OTP, do interiéru sa už nedostane nik, povolený je len okienkový predaj a rozvoz, exteriér by však bol v tejto voľbe bez obmedzení.

Ak by sa rozhodla prevádzka pre režim Základ, povolený by mali len okienkový predaj a rozvoz bez možnosti prevádzkovať terasu.

TAXI, galérie

Pre taxi služby v bordových okresoch platí, že v jednom rade môžu byť maximálne dve osoby vrátane vodiča. Rúško v taxi už nestačí, potrebný je respirátor, pravidelné vetranie a dezinfekcia po každom klientovi.

Kompletne zaočkovaní sa do múzeí, galérií, výstavných siení či knižníc v bordových okresoch dostanú bez obmedzení. Pre režim OTP platia individuálne prehliadky, maximálne 1 osoba na 15 m2. V režime základ je vstup zakázaný.

Ubytovanie

Ubytovacie zariadenia pre kompletne zaočkovaných sú bez limitu. Pre režim OTP platí, že na jednej samostatnej izbe môžu byť maximálne dve dospelé osoby zo spoločnej domácnosti alebo členovia jednej domácnosti. Reštaurácie majú povolený okienkový predaj a terasy s dvoj-metrovými rozstupmi medzi stolmi s otvorenými minimálne 50% stien.

Ubytovanie pre základný režim je zakázané.

Obrady (sobáše, krsty, pohreby)

Obrady sú povolené s podmienkou dodržania kapacity pre jednotlivé protokoly. V režime základ je maximum 6 osôb s povinným zoznamom účastníkov. V režime OTP môže byť obrad zaplnený na 25 %, pokiaľ nie je určiteľná kapacita maximálne do 50 osôb, takisto s povinným zoznamom účastníkov. V režime kompletne zaočkovaní môžu obrady fungovať bez limitných obmedzení a však so zoznamom.

Svadby, kary, oslavy, večierky

Spomenuté podujatia sú povolené len v režimoch OTP a kompletne zaočkovaní. Pre OTP platí kapacitné obmedzenie maximálne 25 osôb v interiéri a 40 v exteriéri s povinným zoznamom účastníkov. V režime kompletne zaočkovaní je to maximálne 50 ľudí v interiéri a 80 v exteriéri, rovnako s povinným zoznamom zúčastnených.

Avšak ak sa tieto akcie konajú v prevádzkach verejného stravovania, povolené sú len pre kompletne zaočkovaných, pričom sa jej môže zúčastniť maximálne 20 osôb s povinným zoznamom účastníkov.

Bohoslužby

Pre bordové okresy platí, že na bohoslužbách sa bez obmedzení, avšak s povinným zoznamom účastníkov, smú zúčastniť len plne zaočkované osoby. V režime OTP sa priestor smie zaplniť na maximálne 25% kapacity a maximálne 50 osôb. V režime základ maximálne 1 osoba na 15 m2, ale ak je plocha menšia ako 90 m2 tak sa bohoslužby smie zúčastniť maximálne 6 osôb.

Fitness

Povolené je len pre kompletne zaočkovaných s dodržaním max. 20 osôb alebo 15 m2 na osobu.

Bazény a plavárne

Kompletne zaočkovaní smú priestor bazénu či plavárne zaplniť na maximálne 25%. V režime OTP tu môže byť maximálne 10 osôb, v režime základ platí zákaz.

Pravidlá v červených a oranžových okresoch

Rúška a respirátory

Červené okresy

Povinný respirátor v interiéri a verejnej doprave, rúško v exteriéri na hromadných podujatiach pri vzdialenosti do dvoch metrov.

Oranžové okresy

Rúško v interiéri a exteriéri na hromadných podujatiach.

Reštaurácie

Červené okresy

režim plne zaočkovaných a režim OTP – V interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozostupy medzi stolmi. Exteriér bez obmedzení.

režim základ – Okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz).

Oranžové okresy

režim plne zaočkovaných a režim OTP – V interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozostupy medzi stolmi. Exteriér bez obmedzení.

režim základ – Iba na vonkajších terasách a maximálne 10 osôb.

Obchody a služby

Červené a oranžové okresy

režim plne zaočkovaných – Bez limitu kapacity.

režim OTP a základný režim – Na predajnej ploche obchodu maximálne jedna osoba na 15 štvorcových metrov.

Bohoslužby

Červené okresy

režim plne zaočkovaných – Bez limitu a povinný zoznam účastníkov.

režim OTP – Maximálne 25 % kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita maximálne do 150 osôb. Povinný zoznam účastníkov.

režim základ – Maximálne jedna osoba na 15 metrov štvorcových a povinný zoznam účastníkov.

Oranžové okresy

režim plne zaočkovaných – Bez limitu.

režim OTP – V interiéri sedenie na 25 percent kapacity a v exteriéri 50 percent kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 1 000 osôb v exteriéri a do 500 v interiéri.

režim základ – V interiéri di 500 osôb, v exteriéri do 1 000 osôb.

Kultúrne podujatia

Červené okresy

režim plne zaočkovaných – Bez limitu.

režim OTP – 50 percent kapacity a maximálne 250 osôb v interiéri a 500 v exteriéri.

režim základ – Iba na sedenie. Maximálne 50 percent kapacity a do 50 osôb pre interiér aj exteriér.

Oranžové okresy

režim plne zaočkovaných – Bez limitu.

režim OTP – Obmedzená kapacita na 50 percent, avšak maximálne 500 ľudí pre interiér a 1 000 pre exteriér.

režim základ – podujatie na sedenie 50 percent kapacity ale maximálne 250 ľudí v interiéri a 500 v exteriéri, podujatie na státie 50 percent kapacity ale maximálne 50 osôb v interiéri a 100 v exteriéri.

Hromadné podujatia

Červené okresy

režim plne zaočkovaných – Bez limitu kapacity a povinný zoznam účastníkov.

režim OTP – Maximálne 25 % kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita maximálne do 150 osôb. Povinný zoznam účastníkov.

základný režim – Maximálne 10 osôb. Obmedzenia podľa príslušného semaforu. Povinný zoznam účastníkov.

Oranžové okresy

režim plne zaočkovaných – Bez limitu kapacity.

režim OTP – Obmedzenie kapacity na sedenie v interiéri na 25 percent a v exteriéri 50 percent kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 1 000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri.

základný režim – V interiéri sedenie na 25 percent a v exteriéri 50 percent kapacity, maximálne však do 200 osôb v exteriéri, do 100 v interiéri, na státie v exteriéri 100 a v interiéri 50. Povinnosť zaznamenať zoznam účastníkov.

Svadby, kary, oslavy, večierky

Červené okresy

režim plne zaočkovaných – Maximálne 50 osôb v interiéri a 80 v exteriéri resp. podľa príslušného semaforu. Povinný zoznam účastníkov.

režim OTP – Maximálne 25 osôb v interiéri a 40 v exteriéri resp. podľa príslušného semaforu. Povinný zoznam účastníkov.

základný režim nie je možný

Oranžové okresy

režim plne zaočkovaných – maximálne 100 osôb v interiéri a 200 v exteriéri. Povinný zoznam účastníkov.

režim OTP – maximálne 50 osôb v interiéri a 100 v exteriéri.

základný režim nie je možný

Fitness centrá

Červené okresy

režim plne zaočkovaných – Maximálne 50 osôb alebo minimálne 15 metrov štvorcových na osobu

režim OTP – Maximálne 10 osôb alebo minimálne 25 metrov štvorcových na osobu. Povinný zoznam účastníkov.

základný režim nie je možný

Oranžové okresy

režim plne zaočkovaných – Bez obmedzení.

režim OTP – Maximálne 20 osôb alebo minimálne 15 štvorcových metrov na osobu.

základný režim – Obmedzenie na desať osôb.

Wellness, akvaparky a kúpele

Červené okresy

režim plne zaočkovaných – Bez limitu iba pre wellness zákazníkov zariadení ubytovacích služieb. Pre ostatné zriadenia maximálne 10 osôb.

režim OTP – Maximálne 10 osôb iba pre wellness zákazníkov zariadení ubytovacích služieb. Pre ostatných zakázané

základný režim nie je umožnený

Oranžové okresy

režim plne zaočkovaných – Žiadne obmedzenie.

režim OTP – Maximálne 50 percent kapacity ale maximálny počet osôb do 1 000.

základný režim nie je umožnený

Bazény, kúpaliská, plavárne

Červené okresy

režim plne zaočkovaných – Obmedzenie na maximálne 50 percent kapacity

režim OTP – Obmedzenie na maximálne 25 percent kapacity.

základný režim je zakázaný

Oranžové okresy

režim plne zaočkovaných – Bez obmedzení.

režim OTP – Obmedzenie na maximálne 50 percent kapacity

základný režim – Maximálne desať ľudí.

Ubytovacie zariadenia

Červené okresy

režim plne zaočkovaných – Bez limitu.

režim OTP – Ubytovanie zo spoločnej domácnosti maximálne dve dospelé osoby na jednej izbe alebo členovia jednej domácnosti v samostatnej izbe.

základný režim nie je umožnený

Oranžové okresy

režim plne zaočkovaných a OTP – Bez obmedzení.

základný režim nie je umožnený

FOTO: ilustračné

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Ďalšie zaujímavosti, novinky a správy z regiónov klikajte na: Bratislava24, Trnava24, Nitra24, Trenčín24, Bystrica24, Košice24, Poprad24, Prešov24, Žiar24, Považská24, Rožňava24, "**Michalovc

Zdroj: Dnes24.sk