4. február 2020 Slovensko zasiahla víchrica Petra: Silný vietor spôsobuje veľké problémy!

Silný nárazový vietor môže prekročiť rýchlosť 100 kilometrov za hodinu. Dávajte si veľký pozor, takto silný vietor môže napáchať veľké škody!

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na utorok výstrahy pred silným nárazovým vetrom a dažďom takmer pre celé územie Slovenska.

Vietor aktuálne najviac trápi Slovákov na západe, v okresoch Malacky, Pezinok a Bratislava dokonca meteorológovia vyhlásili výstrahu najvyššieho stupňa.

Nárazový vietor môže v Bratislavskom kraji dosiahnuť od 11:00 do 14:00 hod. rýchlosť 115 kilometrov za hodinu.

Víchrica Petra sa rozfúka na celom západnom Slovensku. Silný vietor na západe vznikne zaujímavým spôsobom. Studený vzduch sa totiž nahromadí na severnej strane Álp, a v oblasti Viedenskej panvy tak vznikne výrazný tlakový gradient (výrazná zmena tlaku na malej horizontálnej vzdialenosti). Vietor bude preto najsilnejší práve na juhozápade Slovenska, no takisto v oblasti Viedne.

Hasiči v pohotovosti

V súvislosti s nepriaznivou poveternostnou situáciou narástol počet prípadov, pri ktorých musia asistovať hasiči. „Výrazne sa zvýšil počet výjazdov v Banskobystrickom, Bratislavskom, Trnavskom a Trenčianskom kraji,“ informovala Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ).

„Od rána zasahujú príslušníci HaZZ na 30 miestach, a to najmä pri popadaných stromoch, ktoré blokujú cestné komunikácie a ohrozujú zaparkované vozidlá. V niekoľkých prípadoch boli vyslaní k odčerpávaniu prebytočnej vody zo zatopených priestorov,“ uviedla Farkasová. Poukázala aj na to, že v obci Horovce (okres Púchov) je z dôvodu vyliatia miestneho potoka vyhlásený tretí stupeň povodňovej aktivity.

Silný vietor

Najvyššiu výstrahu vydal SHMÚ aj pred vetrom na horách pre oblasť Vysokých a Nízkych Tatier, na hrebeňoch môže byť rýchlosť vetra v nárazoch až 180 km/h.

Meteorológovia vydali výstrahu pred vetrom 2. stupňa pre okres Košice okolie od 4. 2. od 19:00 hod. do 5. 2. do 22:00 hod., pre okres Michalovce od 4. 2. od 19:00 hod. do 5. 2. do 22:00 hod.

V Žilinskom, Banskosbystrickom i v časti Trenčianskeho kraja trvá do utorkového poludnia výstraha pred dažďom, v okresoch Žilinského a Trenčianskeho kraja je vyhlásená aj hydrologická výstraha pred povodňami z trvalého dažďa – najviac ohrozený je okres Prievidza, pre ktorý vydal SHMÚ na utorkové predpoludnie hydrologickú výstrahu 2. stupňa.

V severných okresoch v utorok nasneží, meteorológovia očakávajú počas dňa od 10 do 20 centimetrov čerstvého snehu, v Tatrách, na Horehroní, Orave i Kysuciach to môže byť až 30 cm.

V rovnakých regiónoch, ale i Turci a Liptove a na hornom Spiši sa môžu od popoludnia tvoriť na cestách snehové jazyky a záveje.

Sneženie komplikuje dopravu

Počasie v utorok mimoriadne komplikuje premávku najmä na horských priechodoch. Viacero z nich je úplne neprejazdných, ďalšie len ťažko prejazdné.

Pre husté sneženie je aktuálne uzavretý horský priechod Kremnické Bane, počasie spôsobuje problémy aj v okolí.

Úplne neprejazdné sú podľa polície a Slovenskej správy ciest (SSC) horské priechody Šturec, Donovaly, Čertovica a Príslop. Zelená vlna RTVS informuje tiež o tom, že úplne uzavretý pre všetky vozidlá je aj Dobšinský kopec.

Zelená vlna RTVS dodáva, že v smere na Banskú Bystricu sa vytvorila rozsiahla kolóna, v ktorej zdržanie dosahuje minimálne hodinu.

Policajti hlásia obmedzenia aj v Žilinskom kraji. Na niektorých úsekoch sa vyskytuje poľadovica aj husté sneženie. V Turzovke (časť Predmier) je cesta uzavretá z dôvodu, voda podmýva cestu a časť sa zosúva. Polícia na mieste reguluje dopravu striedavo v jednom jazdnom pruhu.

Horské priechody Vernár, Šturec a Čertovica sú podľa policajtov úplne neprejazdné – Šturec pre zasneženú a neupravenú cestu, na Čertovici sa zas skrížil kamión a hliadky vykonávajú odklon vozidiel. Neprejazdný pre kamiónovú dopravu je aj horský priechod Príslop. Tvoria sa kolóny, na ceste sú skrížené nákladné vozidlá, hliadky polície regulujú dopravu.

