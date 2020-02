4. február 2020 MAK Správy Rôzne RÁNO UDRIE VÍCHRICA PETRA, na horách dosiahne silu orkánu! Na Slovensko dorazí vlna hustého sneženia

Tlaková níž Petra zasiahne už počas zajtrajšieho dňa Slovensko. Prinesie silný nárazový vietor, ktorý môže prekročiť rýchlosť 100 kilometrov za hodinu.

Počas noci dorazí nad naše územie frontálna vlna. Tá prinesie intenzívny dážď, na severe bude husto snežiť. Napadne aj viac ako 30 centimetrov.

Počas noci na utorok sa v oblasti východného Nemecka prehĺbi samostatná tlaková níž, ktorá bude v chladnejšom vzduchu postupovať cez naše územie ďalej nad Rumunsko.

Tlaková níž prinesie už v skorých ranných hodinách dážď, ktorý sa bude spočiatku vyskytovať na západe Slovenska, postupne sa nové zrážky vytvoria aj na východe.

Počas ranných hodín by malo pršať už na celom území Slovenska. Na severe prejde dážď postupne od 400 metrov do sneženia, na ostatnom území to bude približne od 700 metrov.

Sneženie bude postupne husté a intenzívne. Približne od 9-tej hodiny začne intenzívne snežiť najmä na severe Slovenska. Snehu bude postupne pribúdať a do 16-tej hodiny by malo spadnúť od 10 do 20 centimetrov nového snehu.

Sneženie sa očakáva aj vo večerných hodinách, nebude už také plošné ako počas dňa. Snehové zrážky sa v severnom prúdení budú sústreďovať v severných okresoch na Kysuciach a Orave, kde očakávame do stredy obeda ďalších 10 až 15 centimetrov.

Po dlhšej dobe tak zavíta na Slovensko hustejšie sneženie, ktoré sa vyskytne aj mimo najvyšších horských polôh. Snehu je na našom území nedostatok.

Víchrica Petra

Počas zajtrajšieho rána sa očakáva v oblasti západného Slovenska veľmi silný vietor. Ten by mal doraziť na krajný západ medzi 8:00 až 10:00.

Víchrica Petra sa následne rozfúka na celom západnom Slovensku, pričom v nárazoch bude dosahovať od 70 do 100 kilometrov za hodinu, ojedinele aj viac.

Dávajte si preto veľký pozor, takto silný vietor môže napáchať veľké škody.

Silný vietor na západe vznikne zaujímavým spôsobom. Studený vzduch sa totiž nahromadí na severnej strane Álp a v oblasti Viedenskej panvy tak vznikne výrazný tlakový gradient (výrazná zmena tlaku na malej horizontálnej vzdialenosti). Vietor bude preto najsilnejší práve na juhozápade Slovenska, no takisto v oblasti Viedne.

Na horách orkán

Mohutný nárazový vietor bude trápiť aj hory. Tam môže vietor dosiahnuť silu orkánu. Vietor sa bude v závetrí hôr prepadávať aj do nižších polôh, veľmi silný vietor sa tak môže vyskytnúť aj v okrese Poprad a Kežmarok.

Vietor bude slabnúť postupne a do večera by mal byť už len mierny. Namiesto toho sa postupne rozfúka na východe Slovenska, kde bude najsilnejší večer.

Vietor na východe Slovenska bude severný a chladný, pretrvá až do stredy večera. V stredu počas dňa sa opäť rozfúka aj na západe a severe, vietor by ale nemal byť tak silný ako v utorok dopoludnia na západe.

Zdroj: iMeteo.sk