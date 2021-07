12 Galéria Zdroj: TASR/Martin Baumann Slovensku zhasol ďalší medailový sen: Barteková sa neprebojovala do finále Slovenským želiezkom v ohni v boji o olympijskú medailu bola aj strelkyňa Danka Barteková. Jej výkon napokon na postup do finále nestačil. 26. júl 2021 Ostatné športy

Slovenská strelkyňa Danka Barteková odchádzala z olympijskej strelnice v Tokiu so vztýčenou hlavou napriek tomu, že jej ušlo finále. V skeete žien skončila v kvalifikácii na 13. mieste, čo jej na boj o medaily nestačilo.

Napriek tomu, že sa nevyhla chybám, považuje 118 kvalifikačných bodov za dostatočných na to, aby si vybojovala postup. Sama však uviedla, že niektoré chyby boli aj nehodné olympiády.

Barteková mala pred poslednou piatou kvalifikačnou položkou šancu na finále len v prípade, že trafí všetkých 25 holubov: „Netušila som, ako strieľajú ostatné. Vedela som, že je to tu buď – alebo. Buď to sadne, alebo nie. Ja som sa trápila aj s tým, že som niekoľko dní strieľala čisto, ale veľmi veľa vecí záležalo na tom, aký je vietor, ako zasvieti slnko. Mala som veľmi veľa nešťastia, mala som aj šťastné momenty, ale chýbal možno kúsok alebo úlomok. Takzvaná sekerka, ako to my voláme, keď sa terč rozpadne na dve polovičky v momente, keď ide brok okolo. To mi chýbalo k tomu, aby to bolo lepšie.“

Dala do toho všetko

Slovenská reprezentantka však má zo svojho výkonu dobrý pocit: „Vybojovala som si veľmi veľa osobných súbojov, dala som do toho všetko, je mi ľúto, že to nestačilo. V každej položke okrem tej dvadsaťpäťky som mala chyby a každá mi príde zbytočná. Viem ich pomenovať a identifikovať. Bohužiaľ, nestačilo to. Výsledok 118 za normálnych okolností stačí na finále, teraz bolo potrebných 120. Nerozumi­em tomu.“

Po prvom dni kvalifikácie bola Barteková deviata, napokon sa prepadla ešte o štyri miesta: „Išla som do druhého dňa vabank, no 47 bodov je málo. Ale nechala som tu všetko, ja odchádzam s čistým svedomím.“ Tridsaťšesťročná športovkyňa nechcela pred odchodom do Tokia hovoriť o ambíciách, hoci bolo zrejmé, že chce uspieť. Po pondelkovej súťaži ešte nechcela hovoriť o budúcnosti: „Na to je príliš skoro. Ja neviem teraz čo bude a či mám na toto ešte nervy.“

Chuť pracovať však Barteková ukázala v príprave, ktorej podriadila naozaj veľa. Aj preto by ešte mohla zostať motivovaná: „Asi aj vďaka tomu som ešte príčetná. Mňa držia moja ctižiadostivosť a ochota pracovať. Aj preto neodchádzam zrútená. Po Riu to bolo oveľa horšie, čo sa týka vnútorného pocitu. Odtiaľto odchádzam so vztýčenou hlavou.“

Terč sa strácal

Strelci v Asaka Shooting Centre bojujú s mimoriadne veľkou horúčavou, Slovákom pomáha pri tréningoch a súťažiach chladiaci uterák. V pondelok bolo rovnako horúco, aj keď občas sa slnko skrylo: „Ja som bola nachystaná na všetko. Vedela som, že tu bude teplo, aj vlhko. Neminula som ani jeden kilodžaul energie navyše. Mala som fantastickú prípravu. Ale klimatické podmienky ovplyvnili to, ako som videla terče. Ja som dnes strieľala v takých okuliaroch, v ktorých by som za svetla v živote nestrieľala. Ale slnko sa tu mení každú chvíľu. Stena bola priesvitná a terč sa tam strácal.“

Sklamaná strelkyňa sa na OH ešte predstaví, ale už nie na športovisku. Čakajú ju voľby do štruktúr Medzinárodného olympijského výboru (MOV), kde chce obhájiť pozíciu podpredsedníčky v komisii športovcov: „Uvidíme, ako to dopadne. Budem sa rozprávať so športovcami, budem sa snažiť nahnať si čo najviac hlasov. Verím, že športovci ocenia moju prácu, ktorú som pre nich doteraz robila.“

