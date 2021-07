6 Galéria Zdroj: TASR/Martin Baumann Medailová nádej sa rozplynula: Beňušovi nevyšlo finále, striebro z Ria neobhájil Ďalšia veľká medailová nádej Slovenska zhasla. Matej Beňuš svoje ambície po nedeľných rozjazdách nepotvrdil. Dnes o 10:27 Ostatné športy

Slovenský vodný slalomár Matej Beňuš obsadil v C1 na olympijských hrách v Tokiu 6. miesto. V pondelkovom finále zaostal za víťazom Benjaminom Savšekom zo Slovinska o 7,35 sekundy, o medailu ho obrala dvojsekundová penalizácia.

Striebro získal Čech Lukáš Rohan s mankom 3,71 s, bronz vybojoval Nemec Sideris Tasiadis s mankom 5,45 s na víťaza.

Náročná trať väčšine pretekárov vrátane Beňuša zjavne nevyhovovala. Problematická bola najmä stredná časť, tú ako jediný s prehľadom zvládol Savšek, pre ktorého to je prvá olympijská medaila.

Kanálom prešiel suverénne a ako jediný ho zvládol pod sto sekúnd. V čistom čase sa to podarilo aj Čechovi Lukášovi Rohanovi (99,96), no tomu pribudli dve trestné sekundy, ktoré ho odsunuli na striebornú priečku. Hoci Sideris predviedol čistú jazdu, pomalšie tempo ho odsunulo až za Rohana.

Patril k favoritom

Beňuš v tretí ostrý súťažný deň dosiahol doposiaľ najlepšie umiestnenie slovenskej výpravy. Obhajca striebra z Ria de Janeiro sa kvalifikoval do Tokia na poslednú chvíľu, keď na ME zdolal Alexandra Slafkovského i Michala Martikána. V Japonsku patril k favoritom na medailu a ambície potvrdil aj v nedeľných rozjazdách. Obe zvládol čisto a v tej druhej dosiahol suverénne najrýchlejší čas.

V pondelok mu však voda „nesadla“. Už v semifinále sa trápil a s penalizáciou obsadil až deviate miesto. To znamenalo, že do finále vstúpil ako druhý v poradí. Hoci v porovnaní so semifinále zvládol vrchnú časť bez dotyku, mal problémy v strednej časti kanála a chýbala mu aj optimálna rýchlosť. Devätnástu bránku nezvládol čisto a dve trestné sekundy prakticky pochovali jeho nádeje na medailu.

Neskrýva sklamanie

„Som celkom sklamaný, lebo by som mal bez dotyku medailu napriek tomu, že som spravil dve chyby. V porovnaní so včerajškom zmenili trať, táto bola oveľa náročnejšia. Na štarte som sa cítil dobre, nebol som nervózny. Vrchná časť mi vyšla dobre, ale v strede okolo valca som už kopil chyby a bolo to náročné. Bol som dobre pripravený, ale taký už je slalom,“ povedal Beňuš pre RTVS.

Slovensko nemalo v C1 mužov zastúpenie na pódiu prvýkrát v histórii modernej samostatnosti. Pri premiére v Atlante 1996 sa Martikán tešil zo zlata, o štyri roky neskôr získal v Sydney striebro a v Atenách 2004 ho zopakoval. V Pekingu 2008 opäť zvíťazil a v Londýne 2012 pri svojej piatej olympijskej účasti bronzom skompletizoval zbierku. Pred piatimi rokmi získal Beňuš striebro.

