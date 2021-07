Zdroj: TASR/Martin Baumann Prvý veľký ÚSPECH Slovenska na OH v Tokiu: Patrik Jány so životným výsledkom Počas druhého súťažného dňa na olympiáde dorazila na Slovensko z Tokia prvá radostná správa. Postaral sa o ňu talentovaný strelec Patrik Jány. Dnes o 09:04 Filip Chudý Šport Ostatné športy

Dnes o 09:04 Filip Chudý Šport Ostatné športy Prvý veľký ÚSPECH Slovenska na OH v Tokiu: Patrik Jány so životným výsledkom Počas druhého súťažného dňa na olympiáde dorazila na Slovensko z Tokia prvá radostná správa. Postaral sa o ňu talentovaný strelec Patrik Jány.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Slovenský športový strelec Patrik Jány obsadil siedme miesto vo finále olympijskej súťaže vo vzduchovej puške na 10 m. Dve deviatky (9,6 a 9,8) ho v druhej dvojici výstrelov eliminácie pripravili o možnosť bojovať o vyššie pozície a ďalej už v súťaži nepokračoval. Finále ukončil s celkovým nástrelom 143,7 b.

Pre od najbližšieho štvrtka 24-ročného rodáka z Banskej Štiavnice reprezentujúceho farby VŠC Dukla Banská Bystrica je to zatiaľ životný výsledok.

Finále

Nášreprezentant mal vo finále sľubný štart, po prvom výstrele (10,8) dokonca viedol, potom začal v poradí klesať a po prvej sérii bol siedmy s nástrelom 50,8. V druhej priebežne klesol na ôsmu priečku, ale mal výborný záver a výstrelmi za 10,8 a 10,7 sa posunul na siedme miesto.

V eliminačnej fáze začal svojím najlepším výkonom 10,9, ktorý ho katapultoval na piatu pozíciu s dosahom na medailové priečky. V poradí 13. výstrel za 9,6 však znamenal prepad na siedme miesto, ktoré si už nedokázal ďalším pokusom vylepšiť a v priamom súboji s najbližším konkurentom Američanom Lucasom Kozenieským vypadol.

Kvalifikácia

Jány postúpil do finále zo štvrtého miesta v kvalifikácii, účasť medzi najlepšou osmičkou si zabezpečil pohodlne 4. miestom s nástrelom 630,5 (priemer 10,508). Najlepší výsledok v 6-kolovej kvalifikácii dosiahol Jang Chao-žan a to v hodnote prekonaného olympijského rekordu (632,7).

Jányho kvalifikačný výkon zhodnotil tréner Zoltán Baláž, ktorý priznal, že bol počas súťaže nervóznejší, ako jeho zverenec: „Patrik super strieľal, ťažko sa mi na to pozeralo, lebo som bol nervózny. Ale super. Mal skvelý úvod, dodalo mu to energiu na ďalšie rany. Kvalifikácia bola veľmi kvalitná, nečakali sme to. Uvidíme, čo vo finále. To bude kvalitné, sú tam aj favoriti. Nechcem sa vyjadrovať dopredu, počkáme si.“

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: TASR/Dnes24.sk