Slovenský hokejový reprezentant šokuje zmenou profesie! Prečo sa odrazu stal plavčíkom? VIDEO

Hokejový klub z Popradu našiel cestu k fanúšikom. Okrem získavania posíl do tímu sa prezentuje aj na sociálnych sieťach vtipnými videami. Tu je najnovšie!

Zdroj: YouTube.com/HKPopradofficial

Útočník Michael Vandas je síce rodákom z Popradu, no minulú sezónu odštartoval v bratislavskom Slovane. Po jedenástich dueloch však zamieril domov a dres kamzíkov bude obliekať aj v novom ročníku Tipsport Ligy.

Predĺžil zmluvu

Keďže poslednú sezónu predčasne ukončila pandémia koronavírusu, 29-ročný šikovný hráč sa dohodol na podmienkach v Poprade. „Minulú sezónu som sa cítil dobre, mali sme veľké šance na úspech a myslím si, že tento rok budú ešte väčšie. Verím, že si to všetci uvedomia a spravíme úspech,“ vyjadril sa Vandas na stránke HK Poprad.

Vzdal hold vedeniu

Michael nastúpil v slovenskom národnom tíme na 26 duelov, preto aj pod Tatrami bude patriť k lídrom mužstva. „Verím, že to všetko bude klapať. Vedenie robí pre to maximum a my sa budeme chcieť za to odvďačiť,“ naznačil Vandas ciele tímu, ktorý si trúfa na tie najvyššie priečky.

Vtipné video

Práve kvôli tomu, že Vandas podpísal nový kontrakt, sa na sociálnych sieťach objavilo krátke video z dielne popradského klubu. Vandas sa v ňom stal plavčíkom a pozorným okom sleduje, čo sa okolo neho na kúpalisku deje. „Tu sa je na čo pozerať, škoda, že musím ísť trénovať,“ prehovorí vo videu Michael. Naráža na dievčatá v plavkách, ktoré sa promenádujú pri bazéne.

Ešte lepší je názov snímku. Popradčania ho nazvali takto: „Michael Vandas zachráni každú… situáciu.“ Raz darmo, v Poprade im to ide aj za kamerou.

Zdroj: YouTube.com

Zdroj: Dnes24.sk