18. február 2023 TOS Magazín Lifestyle Slovenský striptér Mark o promiskuite aj vernosti: Toto sú NAJBIZARNEJŠIE požiadavky klientok! Aký je skutočný život striptéra? Kde na Slovensku sa vedia ženy najviac odviazať? Prinášame vám otvorený rozhovor s jedným z najznámejších tunajších striptérov.

Ako hneď v úvode prezradil Mark Topol, odpovedať na otázky si už celkom zvykol. Kládli mu ich prítomné dámy skoro na každom súkromnom striptíze.

A okrem otázok padajú aj návrhy. Podľa jeho slov však striptéri s vernosťou nemajú problém, práve naopak. Prečo je to tak a ďalšie zaujímavosti z brandže sa dočítate v rozhovore.

O vernosti

Ako si sa vlastne dostal k striptízu?

Náhodne. Po skončení strednej školy som pracoval ako fitness tréner, neskôr som sa ďalej vzdelával, začal podnikať a venovať sa svojej mimovládnej organizácii a nadačným projektom so zameraním pre obézne deti. No mal som aj túžbu cestovať a tak som sa raz rozhodol odcestovať do Švajčiarska. Môj známy ma zavolal na ladies night, ktorú organizoval vo svojom podniku. Najprv som nemal záujem, no keď mi vysvetlil, že nejde o striptérov, ale o plný podnik žien, súhlasil som. Samotná šou však bola podľa môjho názoru slabá a keďže od malička milujem hudbu a tanec, navrhol som, že mu tam spravím lepšiu šou a tak aj aj stalo :D Oslovil ma agent a začal som pracovať ako striptér. Súkromné striptízy, klubové, ale mojimi najobľúbenejšími sa stali veľké pódiové celovečerné šou.

Aký je partnerský život popri tejto práci?

V úvode kariéry som bol slobodný a explicitne povedané, úvod takmer každého striptéra sa nesie v znamení promiskuity. No skôr či neskôr každý zistí, že skutočnou hodnotou je byť zamilovaný. Moja dlhoročná expriateľka má v striptíze maximálne podporovala a nemala nikdy v úmysle zmeniť niečo, čo ma baví.

Mnoho žien sa ma pýta, či vie byť striptér verný, keďže prichádza do kontaktu s toľkými ženami. Moja odpoveď je, že viac ako bežný chlap, ktorý toho v sexuálnom živote veľa nezažil.

Striptér má za sebou obdobie, kedy sa už vybláznil a keď prídu za nim dve dievčatá, že chcú trojku, reaguje inak, ako bežný nevybláznený chlap, ktorý takúto ponuku väčšinou neodmietne.

Bizarné požiadavky

Je práca striptéra na Slovensku dobre finančne ohodnotená?

V prvom rade musím ozrejmiť, že striptíz na Slovensku nie je práca, ale skôr zaplatená záľuba. To, že striptér zarába tisíce eur je mýtus, ak nerátam Švajčiarsko a iné podobné krajiny. Každý striptér na Slovensku a v Česku musí mať popritom aj inú prácu, aby mal v živote stabilitu. Niektoré mesiace sú striptéri bez vystúpenia alebo vystupujú len občasne, ale napríklad jar a leto takmer nemajú voľné termíny a od toho sa odvíja aj ich zisk.

Ja osobne už fungujem prevažne ako manažér, resp. majiteľ striptízovej agentúry zameranej na súkromné akcie a sám už na súkromné párty nechodím tancovať, keďže žijem na Malorke, ale sprostredkujem striptérov. Tancovať však stále chodím na veľké pódiové šou, ktoré milujem.

Keď sme pri sprostredkovaní súkromných vystúpení, s akými neobyčajnými požiadavkami si sa stretol?

Komunikujem s klientkami pomerne často a je pravda, že občas sa objavia požiadavky, ktoré ma stále dosť pobavia. Napríklad boli požiadavky, aby striptér prišiel ako skaut, tarzan, alebo latexfetišista. Nuž, musel som klientkam objasniť našu ponuku kostýmov, ktorá zahŕňa klasické kostýmy ako policajt, worker, gentleman a podobne.

Často sa informujú aj ohľadne sexuálnych „gigolo“, takéto služby však, samozrejme, neponúkame.

O účastníčkach

Hlásia sa ti do agentúry chlapi ako potenciálne posily do tímu?

Áno a stále hľadám nových ľudí. Väčšina si však myslí, že si cez tento „hobbyjob“ zarobia tisíce, o čom sme sa už bavili, že to tak nie je. Druhá vec je, že sa hlásia väčšinou chlapci, ktorí majú väčšie ego ako sebareflexiu a na striptíz sa schopnosťami a ani svojím vizuálom vôbec nehodia. Dokonca, na pobavenie, niektorí posielajú takzvané dickpic fotky, o ktoré ich nikto nikdy nežiadal. Nechápem.

Tak aké by mal mať uchádzač predpoklady?

Jednoznačne vyšportovaná postava, nemusí byť kulturista, ale každej žene sa páčia vyšportované tela, sympatický a upravený vzhľad, cit pre hudbu, schopnosť sa príťažlivo hýbať, mať sexepíl a hlavne musí byť priateľský a spoločenský.

Vystupoval si už v rôznych častiach Slovenska, vidíš rozdiel medzi účastníčkami šou v tom, ako sa vedia odviazať?

Nie je žiadne tajomstvo, že čím viac na východ, tým viac sa pije a toto pravidlo je platné aj v tomto prípade. Tým nechcem povedať, že na západnom Slovensku sa ženy nevedia baviť, zabávajú sa rovnako, len alkoholu je trošku menej…

Úplne donaha?

Stane sa, že dorazí striptér na párty ako takpovediac nevhodný darček?

Jasné, stáva sa to. Zábava je v tom prípade komornejšia, ale máme už metódy, ako predísť trapasu a situáciu zachrániť.

Ako si sám prezradil, často počúvaš otázku, či sa striptér vyzlieka úplne. Tak ako to je?

Striptér väčšinou skončí svoje vystúpenie prikrytý plachtou, uterákom alebo v spodnom prádle, kde ukáže zadok. Niekedy sa stane, že na sekundu niečo vykukne, ale to len pre funny moment.

Ak by mal striptér dve minúty behať po pódiu úplne nahý, celé by to stratilo práve to kúzlo ženskej fantázie.

Spomínal si, že žiješ aktuálne na Malorke, čomu sa tam venuješ? Čo ďalšie plány?

Venujem sa odtiaľ spomínanej striptízovej agentúre na diaľku, minulý rok som sa pokúšal spustiť agentúru aj na Malorke, ale nebol o to záujem hodný podnikania a tak som z toho vycúval. V tomto roku sa chystám otvoriť na ostrove svoju gastro prevádzku a pomimo toho jeden až dva mesiace v roku tancujem na veľkých tour v rámci Európy. Po novom plním aj funkciu choreografa pre pripravované slovenské tour s názvom Len pre ženy tour, kde aj tancujem. Prebiehať to bude v desiatich slovenských mestách počas celého mája. Verím, že diváčky sa majú na čo tešiť :)

