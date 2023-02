Zdroj: TASR PRVÉ prognózy k teplejším dňom: Aké by mohlo byť tento rok JARNÉ počasie na Slovensku? Priemerné teploty budú v celej Európe počas jari nadpriemerné. Naznačuje to Európsky model ECMWF, ktorý je považovaný za najpresnejší. 16. február 2023 Ľubomír Hudačko Správy

16. február 2023 Ľubomír Hudačko Správy PRVÉ prognózy k teplejším dňom: Aké by mohlo byť tento rok JARNÉ počasie na Slovensku? Priemerné teploty budú v celej Európe počas jari nadpriemerné. Naznačuje to Európsky model ECMWF, ktorý je považovaný za najpresnejší.

Mnohí z nás sa nevieme dočkať ďalšieho ročného obdobia. Už o pár dní štartuje meteorologická jar, udeje sa tak 1. marca. Aké počasie by na jar mohlo podľa aktuálnych modelov prevládať, informuje portál iMeteo.sk.

„Do konca meteorologickej zimy ostávajú ešte dva týždne a do konca astronomickej zimy ešte vyše mesiaca,“ píše iMeteo.sk s tým, že sa blíži jar, ktorú mnohí považujú za najkrajšie ročné obdobie.

Nadpriemerné teploty

„Prehľad prognóz tohtoročnej jari − mesiacov marec, apríl, máj − je určený podľa dvoch modelov meteorologických spoločností, ktoré sú považované za najspoľahlivej­šie,“ vysvetľujú ďalej na spomínanom webe.

Európsky model ECMWF, ktorý je považovaný za najpresnejší, naznačuje, že priemerné teploty budú podľa v celej Európe nadpriemerné, pričom smerom na východ budú anomálie teplôt narastať k výraznejším plusovým hodnotám.

Viac zrážok

„Na Slovensku by malo prevládať mierne nadpriemerné počasie počas nadchádzajúcich troch mesiacov s teplotnými anomáliami do 1 °C. Neznamená to však, že sa bude už iba otepľovať, samozrejme, treba počítať aj s občasnými chladnejšími dňami,“ znie ďalej v tejto prognóze.

Pokiaľ ide o zrážky, Európa má tendenciu mať viac zrážok, ako je priemer, a to vrátane Slovenska.

Prognóza naznačuje, že takmer celé územie Slovenska s výnimkou Podunajskej nížiny čaká viac zrážok, a to až o 40 % oproti dlhodobého normálu. „Jar by tak mala byť na Slovensku pomerne upršaná a teplotne nadpriemerná,“ píše ďalej iMeteo.sk.

Tento americký model sa podobá na model ECMWF. Teploty budú na väčšine kontinentu, najmä v severných a centrálnych oblastiach, vyššie ako normálne.

Normálne a mierne suché

„Podľa tejto prognózy čakajú Slovensko ešte o niečo vyššie priemerné teploty počas mesiacov marec, apríl a máj, a to s anomáliou do 2 °C,“ znie ďalej v predpovedi.

Čo sa predpovede zrážok týka, tu sú už výraznejšie rozdiely medzi jednotlivými modelmi.

Pri pohľade na predpoveď zrážok podľa CFS budú nad Európou prevládať prevažne normálne až mierne suché podmienky.

Na základe oboch prognóz možno očakávať, že Európa bude mať na veľkej časti kontinentu vyššie teploty, ako je dlhodobý priemer. Opäť to však neznamená, že sa nevyskytnú aj chladnejšie dni.

„Rozdiel je však v množstve zrážok, kde sa modely nezhodujú. Rozdiel v predikciách spôsobuje tlaková anomália nad Islandom a Grónskom, ktorú jednotlivé klimatologické modely na základe aktuálnych dát predikujú inak,“ tlmočí na záver prognózy meteorologických modelov ECMWF a CFS/NOAA iMeteo.sk s tým, že sú len orientačné.

