2. jún 2022 Zo Slovenska Politika Smer sa opäť pokúsi o referendum: V prípade úspechu má znamenať KONIEC vlády Robert Fico oznámil, že Smer-SD sa rozhodol opätovne otvoriť petičnú akciu na referendum za predčasné parlamentné voľby.

Smer-SD ide do petičnej akcie. Referendum má mať jedinú otázku a ak bude úspešné, má znamenať ukončenie funkčného obdobia súčasnej vlády.

Uviedol to predseda Smeru-SD Robert Fico na tlačovej konferencii po rokovaní predsedníctva strany v Banskej Bystrici.

Aká bude otázka?

V petičnej akcii má byť jediná otázka. Dotýka sa priamo zmeny Ústavy SR.

„Chceme do Ústavy SR zakotviť, že je možné ukončiť volebné obdobie referendom alebo ústavným zákonom, ale súčasne táto otázka znamená skončenie existujúceho súčasného ôsmeho volebného obdobia Národnej Rady SR. Do 30 dní po takomto referende by museli byť vyhlásené nové parlamentné voľby,“ uviedol Fico na tlačovej besede.

Termín referenda

Dodal, že táto otázka bude ešte predmetom rozhovorov s partnermi, ktorí majú záujem podporiť petičnú akciu. Na spoluprácu plánuje strana osloviť aj ďalšie opozičné subjekty.

Ak stihnú potrebné podpisy vyzberať do 31. júla, podľa Fica sa vytvoria predpoklady, aby sa referendum mohlo konať spolu s komunálnymi voľbami.

„Pokiaľ vyzbierame potrebných 350 000 podpisov do 31. júla, sú vytvorené všetky predpoklady na to, aby sa na jeseň konalo referendum v deň komunálnych volieb do vyšších územných celkov a v mestách a obciach, aby sa nevyhadzovali peniaze. Ak by bolo platné, v takom prípade sa skončí funkčné obdobie Národnej rady SR a budú predčasné parlamentné voľby. Predpokladám, že prezidentka sa pokúsi znova zmariť referendum, ale Slovensko potrebuje novú vládu, aby došlo k upokojeniu situácie,“ reagoval Fico.

Zdroj: TASR/Dnes24.sk