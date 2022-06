Zdroj: TASR/Jakub Kotian Fico sa pustil do Najvyššieho súdu: Máte tam sudcov, ktorí sa politicky angažujú! Predseda opozičného Smeru tvrdí, že na Najvyššom súde SR nie je všetko v poriadku. 1. jún 2022 Politika

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Líder opozičného Smeru-SD Robert Fico nesúhlasí s tvrdeniami predsedu Najvyššieho súdu (NS) SR Jána Šikutu, ktorý vylučuje akékoľvek manipulácie pri prideľovaní spisov a odmieta útoky na sudcov. Tvrdí, že na Najvyššom súde SR nie je všetko v poriadku. Konštatuje to v reakcii, ktorú TASR poskytol hovorca strany Ján Mažgút.

Informujú médiá

„Pán predseda NS SR, buď neviete, čo sa na Vašom súde deje, čo by bolo mimoriadne nepríjemné, alebo Vás zavádzajú. Evidentne však máte na súde sudcov, ktorí sa politicky angažujú a skôr ako pošlú rozhodnutie dotknutým osobám, informujú spriaznené médiá. Nehovorte, že na NS SR je všetko v poriadku,“ odkazuje Fico s tým, že niektorí sudcovia v priamom prenose likvidujú právny štát.

Bol by cirkus?

Za škandalózne označil napríklad to, že rozhodnutie o väzbe exministra vnútra Roberta Kaliňáka nedostal doteraz ani on sám, ani jeho obhajcovia, ale prečítať si ho mohli v príspevku jedného z denníkov.

„Tak si predstavte, že vo vláde sedí Smer a akékoľvek súdne rozhodnutie týkajúce sa opozičného politika by sme si najskôr prečítali v novinách a až potom by ho dostal opozičný politik. To by bol cirkus,“ myslí si Fico poukazujúc aj na nezákonnosť a zaujatosť niektorých sudcov.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR