Z Ukrajiny prišli ku nám STOVKY zdravotníkov: Prečo Slovensko neuznáva PEDIATROV?

Viac ako sto zdravotníkov umiestnili do zdravotníckych a sociálnych zariadení. Ide najmä o zubárov, gynekológov či rehabilitačných zdravotníkov.

„Vo väčšine prípadov ide o profesie, ktoré Ukrajina ako keby v súčasnosti nepotrebuje (zubári, gynekológovia, rehabilitační zdravotníci), a ktorí sa rozhodli, že pomôžu svojim pacientom na území suseda, ale sú aj takí, ktorí sa už nemajú kam vrátiť a od začiatku to berú ako nový domov,“ uviedla pre TASR Alona Kurotová z MALnS.

Zdravotníkom podľa Kurotovej pomohli opatrenia Lex Ukrajina, ktoré Slovensko prijalo, aby im uľahčilo vstup na slovenský pracovný trh. Stále však podľa nej ostala nedoriešená otázka na strane ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré nepozná pracovné pozície lekár stážista, sestra stážista a podobne.

„Toto núti zamestnávateľov takýchto lekárov zamestnávať na formálne pozície, ktoré však na to nie sú určené a znefunkčňuje to celý, inak dobre nastavený, systém z pohľadu legislatívy. Zároveň to môže zamestnávateľom spôsobiť problémy do budúcna, a tak všetci čakajú, že sa aj tento posledný, ale podstatný legislatívny nedostatok odstráni,“ vysvetlila Kurotová.