Smrť ho stiahla do hokejového neba: Zomrel uznávaný český tréner, FOTO

Hokejová obec sa ponorila do čierneho. Vo veku 61 rokov zomrel český hokejový tréner Miloš Říha, ktorý sa preslávil aj ako kouč bratislavského Slovana.

Zdroj: TASR/Branislav Račko

Bývalého kouča Slovana Bratislava či českej reprezentácie v polovici augusta hospitalizovali s akútnymi problémami v pražskej nemocnici, kde aj skonal. V utorok o tom informovali české weby iSport.cz.

Slová skormúteného syna

„Je to pre nás všetkých neopísateľný šok, že nám odišiel taký veľký a skvelý človek a obrovský srdciar,“ uviedol pre iSport.cz syn Miloš Říha mladší, ktorý s otcom v uplynulej sezóne pôsobil na reprezentačnej striedačke ako asistent. „Bohužiaľ, je to tak. Pán tréner Miloš Říha zomrel,“ potvrdil pre iDnes.cz hovorca Českého hokejového zväzu Zdeněk Zikmund.

Bol na tom zle už dlhšie

Říhu trápili zdravotné problémy už niekoľko týždňov pred augustovou hospitalizáciou, musel kvôli nim upraviť aj svoj bežný život. Rovnaké problémy riešil už vlani v príprave pred májovými majstrovstvami sveta na Slovensku, kde doviedol národný tím k štvrtému miestu. Pre bolesti v oblasti brucha skončil na niekoľko dní v nemocnici v Nitre.

Rodina sa k zdravotnému stavu Říhu v uplynulých týždňoch po prevoze zo Slovenska nevyjadrovala. „Uplynulý mesiac bol veľký boj, ďakujem celej rodine a všetkým blízkym, ktorí boli pri nás a snažili sa zo všetkých síl. A otcovi by som sa chcel za všetko, čo robil vždy pre ostatných, zo srdca poďakovať,“ povedal Řihov syn.

Známy búrlivák na striedačke Slovana

Říha v rokoch 2002 a 2006 získal so Slovanom dva majstrovské tituly v slovenskej extralige. V sezóne 2015/2016 priviedol bratislavský klub do play off KHL o Gagarinov pohár. „HC Slovan Bratislava vyjadruje celej rodine a priateľom Miloša Říhu úprimnú sústrasť. Uznávaný český tréner sa veľkými písmenami navždy zapísal do histórie Slovana,“ napísal bratislavský klub na svojom oficiálnom webe. V KHL viedol Řiha aj tímy Spartaka Moskva, Chimiku a Atlantu Mytišči, Avangardu Omsk a SKA Petrohrad. Český národný tím hral pod jeho taktovkou v rokoch 2018 až 2020.

Smúti aj kolega Vůjtek

Správa o úmrtí Říhu zasiahla aj jeho bývalého trénerského kolegu Vladimíra Vůjteka, ktorý v minulosti viedol slovenskú i českú reprezentáciu. „Odišiel jeden z našich najlepších trénerov, bol absolútna špička. Nikto z nás nevydržal v Rusku tak dlho, už iba to hovorí samo za seba. Končí s ním jedna veľká trénerská éra. Spolu sme nepracovali nikdy, ale často sme sa stretávali ako súperi. Na hokej sme mali podobný názor, hrali sme aj podobným štýlom. Na lavičke bol iný. Zahadzoval sako, stabilne pokrikoval na rozhodcov. O tom sme často hovorili, vravel som mu, že tým škodí mužstvu. Vraj si nemohol pomôcť, emócie ho vždy stiahli. Vedel o tom. Ale jeho trénerská kvalita prevažovala,“ povedal Vůjtek v rozhovore pre portál isport.cz.

Zdroj: Dnes24/TASR