29. október 2021 Kultúra Smutná správa: Zomrel slovenský režisér a dramaturg Peter Jozef Oravec Divadlo Nová scéna oznámilo, že vo veku 78 rokov zomrel Peter Jozef Oravec. V jeho životopise sú viaceré známe hry.

Vo veku 78 rokov zomrel v piatok režisér a dramaturg bratislavského Divadla Nová scéna Peter Jozef Oravec. Informovala o tom PR manažérka Novej scény Zuzana Šebestová. „Dnes v skorých popoludňajších hodinách sme dostali správu od rodiny Petra J. Oravca, významného bývalého režiséra a dramaturga Divadla Nová scéna, o jeho úmrtí," uviedla.

Oravec sa narodil 14. júna 1943 v Trenčíne a jeho profesijná dráha sa spája najmä s hudobným divadlom. V roku 1968 absolvoval štúdium dramaturgie vo Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave. Množstvo operiet a muzikálov režíroval najmä v Divadle Nová scéna (1979 – 1998), pôsobil aj v divadlách v Prešove, Brne, Českých Budějoviciach i v pražskom divadle Karlín.

V jeho réžii vznikli muzikály, ako Priateľ Bunbury (1079), Ohnivák (1980), Traja mušketieri (1980) či operety Orfeus v podsvetí (1981) a Čardášová princezná (1982). Premiérovo naštudoval dve slovenské muzikálové novinky Opera Mafiozo (1982) a Brzdy (1983). Režíroval aj muzikály Kankán a Cigáni idú do neba.

Venoval sa tiež činohernej réžii, so súborom Poetickej scény naštudoval hru Amfytrion (1980) a v Štúdiu S komédie Saldokonto (1984) a Nebola to piata, bola to deviata (1986). S komornou operou zase naštudoval operu Skrotenie zlého muža (1988). Bol aj autorom mnohých zábavných scénok pre Český rozhlas, napríklad pre reláciu Panoráma.

