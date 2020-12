25. december 2020 Milan Hanzel Magazín Smutné výročie tragického letu: Pred štyrmi rokmi sa lietadlo s Alexandrovcami zrútilo do mora

Presne na Prvý sviatok vianočný, ale v roku 2016 obletela celý svet smutná správa. Lietadlo s ruským armádnym zborom havarovalo a nikto na palube tragédiu neprežil.

Zdroj: TASR/AP

Sviatočnú náladu pred štyrmi rokmi náhle prekazila ponurá informácia, ktorá doslova vyrazila dych aj tým, ktorí neboli fanúšikovia Alexandrovcov.

Čo sa stalo?

Lietadlo Tu-154 smerovalo z Moskvy do sýrskej Latakíje. Na palube bolo 92 ľudí. Medzi cestujúcimi boli aj členovia známeho ruského armádneho súboru Alexandrovci. Let mal v ruskom meste Soči medzipristátie kvôli dotankovaniu paliva. Po štarte zo Soči sa však náhle zrútilo do Čierneho mora. Haváriu nikto neprežil.

Takmer všetci

V lietadle smrti sedelo 64 členov Alexandrovcov, vrátane ich riaditeľa a umeleckého šéfa. V mori našlo smrť takmer všetci speváci populárneho súboru. Jedine sólista Vadim Ananajev mal šťastie, pretože na poslednú chvíľu požiadal, aby do Sýrie necestoval, pretože sa mu narodil syn.

Prečo spadli?

O niekoľko mesiacov bola aj známa príčina havárie. Podľa ministerstva obrany v Rusku nemalo lietadlo žiadnu poruchu, čiže k nešťastiu došlo z pochybenia pilota. Ani takáto strata však spevácky súbor nezložila na kolená a od tragickej udalosti nabrali Alexandrovci medzi seba ďalších členov.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: TASR/AP

Zdroj: Dnes24.sk