21. september 2020 Rôzne Snežiť môže aj na Slovensku, do Európy mieri ochladenie

Ak sa prognózy na najbližšie dni naplnia, tak budúci víkend nás zasiahne výrazné ochladenie, ktoré môže priniesť na hory aj snehové vločky.

Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Meteorologická jeseň odštartovala 1. septembra a počas nového pracovného týždňa začne aj astronomická jeseň. Začiatok však začne ešte v Európe, predovšetkým v tej strednej, pomerne priaznivo. Do našej oblasti bude prúdiť teplý vzduch od juhu a okrem toho budeme pod vplyvom oblasti vyššieho tlaku.

Bude veľmi teplo

„Na oblohe sa tak očakáva prevažne slnečné počasie, no okrem toho, že bude pekne, tak bude aj pomerne teplo. Maximálne teploty sa na našom území budú pohybovať v rozmedzí +23 až +28 °C,“ informuje portál iMeteo.sk.

Vo štvrtok a v piatok je šanca aj na prekonanie hranice +30 °C. Do našej oblasti totiž bude vrcholiť prílev teplého vzduchu pred blížiacim sa ochladením.

To nás čaká počas budúceho víkendu, kedy sa zo Severného mora nad Dánsko a Pobaltie dostane tlaková níž, okolo ktorej bude do našej oblasti od severu prúdiť veľmi studený vzduch.

Výrazne sa ochladí

„Zatiaľ čo v piatok sa na našom území budú teploty pohybovať od +23 do +29 °C, tak budúci víkend by sa mohli prepadnúť na +11 až +19 °C. Ochladenie bude veľmi výrazné, a to až o viac ako 10 °C. Ešte výraznejšie sa ochladí na horách. Vo výške nad 1500 m n.m. by mohla teplota dokonca spadnúť pod bod mrazu,“ dodáva iMeteo.sk.

Počas budúceho víkendu bude na Slovensku pomerne sychravo, no vďaka ochladeniu by sa vo vysokých polohách Vysokých a Nízkych Tatier mohli objaviť aj snehové vločky. Veľa snehu však nenapadne.

„Sneženie na konci septembra síce nie je v týchto polohách nič nezvyčajné, no treba už zobrať na vedomie, že letné počasie aj na Slovensku definitívne končí a bude len chladnejšie. Tomu by ste mali prispôsobiť aj šatník,“ dodáva portál.

Zdroj: iMeteo.sk