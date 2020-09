20. september 2020 MI Rôzne Záhada nečakaných účinkov očkovania. Toto vás nadchne!

Vedci si to stále nevedia vysvetliť, ale konkrétne štúdie na tisíckach ľudí potvrdzujú, že vakcíny významne predlžujú život a chránia ľudí aj pred chorobami, na ktoré nie sú určené.

Britský verejnoprávny portál BBC priniesol rozsiahly článok, kde popisuje konkrétne príklady zatiaľ nevysvetlených pozitívnych účinkov očkovania na zdravie ľudí. Z týchto zistení vychádza aj aktuálne skúmanie vedcov, či stará známa vakcína proti tuberkulóze môže zvyšovať odolnosť organizmu proti Covid-19. V iných prípadoch sa to už potvrdilo.

Prekvapenie z Afriky

Dánsky lekár Peter Aaby prišiel v roku 1978 do africkej Guiney-Bissau a rozbehol tam program očkovania detí proti osýpkam. O nejaký čas však prišiel na niečo veľmi zvláštne.

„Zaočkované deti mali o polovicu menšiu úmrtnosť. Bolo to úžasné, ale nevedeli sme si to vysvetliť, pretože úmrtnosť na osýpky bývala štandardne oveľa nižšia. Matematicky to nesedelo,“ cituje lekárove slová BBC.

Pustili sa teda do veľkého a podrobného výskumu a zistili, že „očkovanie znižovalo pravdepodobnosť úmrtia detí až o tretinu. Pritom len štyri percentá z tohto objemu súviseli s tým, že vďaka vakcíne nedostali osýpky.“

Bola to záhada a pri bližšom skúmaní sa ukázalo, že tento efekt funguje aj v ďalších prípadoch vakcinácie. Ako možné vysvetlenie sa ponúka teória, že očkovanie skrátka trénuje imunitný systém a ten sa následne stáva celkovo odolnejší.

Tuberkulóza a Covid-19

Afričania sú sužovaní množstvom prenosných chorôb, ktoré majú na svedomí vysokú úmrtnosť najmä detí. Preto to bolo vhodné miesto, kde sa vedci mohli bližšie zamerať na nečakané pozitívne vedľajšie efekty vakcinácie.

„Ľudia v Guinea-Bissau zaočkovaní proti pravým kiahňam mali o 80 percent vyššiu šancu prežitia aj tri roky po začiatku štúdie.“ A potom sa vedci pozreli aj do Európy a výsledky boli podobné.

„V Dánsku experti zistili, že ľudia v detstve zaočkovaní proti tuberkulóze mali o 42 percent nižšiu pravdepodobnosť, že zomrú prirodzeným spôsobom kým dovŕšia 45 rokov.“

Toto zistenie podnietilo vedcov, aby začali skúmať aj možné efekty vakcíny proti tuberkulóze v prípade koronavírusu, hoci sa to na prvý pohľad zdá úplne nemožné.

„Mikroorganizmy spôsobujúce tieto dve ochorenia sú úplne odlišné – v jednom prípade je to baktéria a v druhom vírus. Navyše ich oddeľuje 3,4 miliardy rokov evolúcie.“

Napriek tomu takýto medzinárodný výskum už prebieha v Holandsku aj v Austrálii, čo potvrdzuje aj portál Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska.

BBC na konkrétnych príkladoch uvádza, že široké účinky vakcíny proti tuberkulóze sú známe už od začiatku 20. storočia. „Už od tých dôb je jasné, že táto vakcína súvisí s nižšou úmrtnosťou a poskytuje ochranu aj pred širokým spektrom ďalších chorôb, ktoré s tuberkulózou nijako nesúvisia – chrípka, herpes, otrava krvi i niektoré druhy rakoviny.“

