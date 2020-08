7. august 2020 Magazín Sobášov je čoraz menej. Do chomúta ale vošli aj stovky šesťdesiatnikov

Najčastejšie do manželstva vstupovali ľudia so stredoškolským vzdelaním.

Počet sobášov sa vlani na Slovensku medziročne znížil o 1513 na 29.664. Priemerný vek neviest bol 31,4 roka, priemerný vek ženíchov bol 34,3 roka, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2018 zvýšenie veku u oboch pohlaví o jeden mesiac. Vyplýva to z materiálu Štatistického úradu (ŠÚ) SR za rok 2019, ktorý zverejnil úrad na svojom webe.

Najčastejšie sa muži ženili vo veku 25 až 29 rokov. Do tejto vekovej kategórie spadalo 8431 ženíchov. Naopak, najmenej bolo ženíchov do 19 rokov.

Ženba na staré kolená?

V tejto vekovej kategórii ŠÚ SR uviedol len 379 mužov. Na ženbu sa vlani odhodlalo 784 mužov vo veku od 60 rokov. Priemerne najstaršími boli ženísi, ktorí manželstvo uzavreli v hlavnom meste Bratislave. Ich priemerný vek bol 36,7 roka. Najmladšími boli ženísi v Prešovskom kraji. Ich priemerný vek bol 31,3 roka.

Rovnako ako u mužov aj u žien bola najpočetnejšou veková skupina od 25 do 29 rokov. Najmenej sa do svadby chcelo ženám nad 60 rokov. V tejto vekovej kategórii bolo 384 žien. Neviest do 19 rokov bolo 914.

So stredoškolským vzdelaním

Najmladšími nevestami boli tie, ktoré uzavreli manželstvo v Prešovskom kraji, ich priemerný vek bol 28,6 roka. Najstaršími nevestami boli ženy, ktoré uzavreli manželstvo v hlavnom meste. Ich priemerný vek bol 34,2 roka.

Najčastejšie do manželstva vstupovali ľudia so stredoškolským vzdelaním. Najviac sobášov bolo vlani v Prešovskom kraji, najmenej v Trnavskom kraji. Pri porovnaní mesta a vidieka vyšlo, že v mestách sa sobášilo vlani o čosi viac ľudí ako na vidieku.

Zdroj: TASR