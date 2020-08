Ako prať iba s dvomi lyžičkami pracieho prostriedku a ušetriť peniaze?

Neverili by ste, koľko chýb zvyčajne robíme pri praní bielizne. Technológie idú rýchlo dopredu a s dnešnými možnosťami sa už dá prať oveľa úspernejšie ako kedysi.

V ekonomicky ťažkých časoch sa v domácnosti zíde každé euro. Rozumné šetrenie pri prevádzke bielej techniky môže odľahčiť váš domáci rozpočet. Jeden z významných žrútov energie i peňazí je práčka. S našimi radami sa môže váš účet za pranie scvrknúť aj o viac ako štrvtinu!

Čisté oblečenie je základ. Nikto nechce mať škvrny a zažltnutú bielu na šatách. Preto veľa ľudí žije v presvedčení, že prať treba štandardne na 60 °C a teplotu znižujú len vtedy, ak ide o jemnú bielizeň.

Výrobcovia práčok, pracích prostriedkov i experti na energetiku sa zhodujú, že je to veľký omyl. Horúcu vodu nad 30 °C potrebujete len v prípade silne zašpinených a zamastených textílií, pri uterákoch, plachtách, či obliečkach na vankúše.

“Znížením teploty z 90 °C na 60 °C ušetríte okolo 25 % energie. Úspory pri znížení teploty na 40 °C sú ešte výraznejšie,” píše Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA).

Na stránkach mnohých výrobcov sa stretnete s odporúčaním, aby ste v nových modeloch práčok štandardne prali na teplote 30 °C. Ich moderné technológie sú prispôsobené tak, aby aj v chladnej vode odviedli vynikajúcu prácu.

Na pranie pri 30 °C sú špeciálne prispôsobené takmer všetky tekuté pracie prostriedky. Je dobré všímať si údaje od výrobcu a vybrať si výrobok, ktorý zvlášť vyzdvihuje schopnosť odstraňovať škvrny aj pri nízkej teplote. Pozor pri prachoch na pranie, ktoré pri nižšej teplote môžu zanechať na šatách biele škvrny.

Vývoj a možnosti techniky idú dopredu a nové modely práčok dokážu hotové divy v porovnaní s ich predchodkyňami. V konečnom dôsledku šetria vaše peniaze.

Najväčšou výhodou sú ekonomické programy nových práčok, ktoré dokážu regulovať spotrebu vody i pracieho prostriedku podľa množstva bielizne.

Podľa rôznych odhadov dokážu najnovšie modely ušetriť v priemere až štvrtinu vody v porovnaní so starými typmi. “Moderné práčky spotrebujú pri 5 kg bielizne približne 50 l vody a 1 kWh energie,” uvádza SIEA.

Pri výbere nového modelu si všímajte energetický štítok, z ktorého vyčítate spotrebu elektriny. Pamätajte na fakt, že až 90 % energie potrebuje práčka na ohrev vody. Tým sa opäť dostávame k výhodám modernejších typov, ktoré dokážu rovnako dobre prať aj v chladnej vode.

Pri starých práčkach často chýba funkcia polovičnej náplne, takže majitelia ich neekonomicky spúšťali aj vtedy, ak boli zaplnené len do polovice. Agentúra SIEA na svojej stránke ponúka prepočet úspor, ktoré dosiahnete pri ideálnom praní:

“Viete, že pri nižšej teplote s plnou práčkou ste mohli ušetriť takmer polovicu nákladov na vodu a elektrinu? So staršou práčkou z nášho príkladu by ste tak zbytočne vyhodili 20 eur za rok,” vypočítava SIEA.

Ušetriť pri praní sa dá aj na pracom prostriedku. Britský portál The Spruce vrelo odporúča, aby ste dali šancu lacnejším, neznačkovým variantom, prípadne si vyrobili vlastný prací prostriedok podľa priloženého receptu. Potrebujete na to len mydlové vločky, sódu bikarónu, uhličitan sodný a borax.

Ak sa radšej spoľahnete na kupované prostriedky, myslite na to, že menej je viac. Skúste naliať do práčky len polovicu z odporúčaného množstva. “Ak máte naozaj vysoko efektívnu práčku, budú vám stačiť len dve čajové lyžičky pracieho prostriedku,” píše The Spruce.