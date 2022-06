Zdroj: TASR/AP Šojgu je amatér a Putin je skur**syn! Unikol ŠOKUJÚCI TELEFONÁT ruských plukovníkov Ruského prezidenta a ministra obrany nešetrili ich vlastní plukovníci. Tí v uniknutom rozhovore vulgárne nadávali, riešili vojenskú stratégiu a prezradili tiež, akú almužnu dostávajú ruskí vojaci. 2. jún 2022 Barbara Dallosová Správy Zo zahraničia

Zdroj: TASR/AP

Na verejnosť prenikla nahrávka rozhovoru dvoch ruských plukovníkov, ktorej obsah je viac než prekvapivý. Vojenskí hodnostári kritizujú stratégiu Ruska pri útokoch na Ukrajinu a nešetria vulgárnymi nadávkami na vysokopostavených mužov. Kontroverznú nahrávku zverejnilo Rádio Svoboda.

Ostré slová

Ako informuje portál DailyMail, hlasy na nahrávke majú patriť plukovníkom Maksimovi Vlasovovi a Vitalijovi Kovtunovi.

Šokujúcim momentom je, keď jeden z dôstojníkov nazýva prezidenta Vladimira Putina vulgárnym výrazom, ktorý by sa do slovenčiny dal preložiť ako skur**syn.

Schytal to aj ruský minister obrany Sergej Šojgu, ktorý je podľa plukovníkov absolútne neschopný amatér a bezvýznamná figúrka. Vlasov a Kovtun sa ďalej bavia o ruskej vojenskej stratégii. Ruskú stranu kritizujú za neschopnosť zaútočiť na kľúčové ciele.

„Prečo sme nebombradovali Kyjev? Prečo? Prečo sme nezaútočili priamo na centrum, na budovu parlamentu a na štátne budovy? Samozrejme, že by tam nebol nikto významný, alebo bolo by to zničené a všetci by to videli,“ hovorí jeden z plukovníkov naznačujúc, že brutálny útok na Kyjev by mohol fungovať symbolicky a demonštrovať ruskú silu.

Zle platení vojaci

Meno šéfa rezortu obrany padne v rozhovore viackrát. Práve Sergej Šojgu je podľa plukovníkov zodpovedný za nevydarené vojenské operácie.

„Šojgu je s*áč,“ okomentoval svojho nadriadeného Kovtun, na čo mu Vlasov dáva za pravdu slovami: „Veď ani neslúžil v armáde.“ Kritiky sa dočkal aj generál Alexander Dvornikov, známy pod prezývkou mäsiar zo Sýrie. Ten je vraj idiot.

Rozčúlení muži vidia ako jeden z dôvodov neúspechu samotnú ruskú armádu. Vojakov je podľa nich málo a ani tí nie sú dostatočne motivovaní. Vojaci údajne dostávajú mesačne 30-tisíc rubľov, čo je len niečo cez 450 eur. „Ako máme verbovať za takýchto podmienok?“ kladie si Kovtun rečnícku otázku.

Plukovníci sa tiež zhodli, že straty na ruskej strane sú privysoké. Kedy nahrávka vznikla, nie je celkom jasné. No vzhľadom na to, že sa v nej bavili aj o potopení krížnika Moskva, dá sa predpokladať, že rozhovor prebehol po 14. apríli tohto roka.

