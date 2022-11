Zdroj: pixabay.com , Facebook.com/Naše Slovensko Šokujúca KÁZEŇ valcuje internet: Pokémoni sú démoni, Harry Potter vás dostane do pekla, VIDEO Slovenský kňaz a exorcista upútal pozornosť mimoriadne kontroverznou kázňou. Veriacich varoval, kde všade sa podľa neho ukrýva diabol. 9. november 2022 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska

Slovenským internetom sa šíri video kňaza, ktorý sa prihovára veriacim. Svoje publikum vystríha pred Satanom, ktorého vidí prakticky vo všetkom. Dokonca aj v známych rozprávkových postavičkách.

Nebezpečné rozprávky?

Vo videu reční gréckokatolícky kňaz a exorcista Matúš Marcin. Zostrihané ho uverejnila satirická a antifašistická stránka Naše Slovensko.

Kňaz začína svoje rozprávanie témou Halloweenu, ktorý podľa neho nie je len nevinným vyrezávaním tekvičiek, ale jedným zo štyroch veľkých sabatov čarodejníc.

Najväčšiu pozornosť však venuje známym filmom a rozprávkam. Tie z dielne Walta Disneyho sú podľa neho plné okultizmu, mágie, skrytej pornografie, satanských symbolov, propagácie sexu a LGBTI, odkazov na iluminátov a podobne. „Jasné, že vy to v tej rozprávke priamo nevidíte, ale oni vám to tam dávajú nasekané a vaše podvedomie to vníma,“ vysvetľuje.

Beatlesáci ako satanisti

Pozor si treba dať aj na hudbu. Ak by ste čakali, že kňaz bude narážať na tvrdú muziku a metalové kapely, nie je to celkom tak. Do pekla vás vraj môže dostať aj Beatles.

„Aj s tým mnohí mladí prichádzali, že sú posadnutí, lebo počúvali satanskú hudbu. Mnohé kapely, nie len tie najznámejšie ako Iron Maiden a The Beatles, sa priamo hlásia ku satanizmu,“ varuje Marcin.

Démon do vrecka

V bezpečí podľa Marcina nie sú ani fanúšikovia Harryho Pottera. Duchovný naznačuje, že si dláždia cestu do pekla.

„Možno že viete alebo neviete, ale samotná autorka bola aktívnou čarodejnicou. V rozprávke sú reálne kúzla, reálna mágia,“ hovorí o slávnej spisovateľke J. K. Rowlingovej.

Svoje rozprávanie zakončuje ďalším kultúrnym fenoménom, a to pokémonmi: „Čo je pokémon? Je to japonské slovo a znamená démon do vrecka.“

Nie je celkom jasné, kedy nahrávka vznikla, no keďže duchovný na ňom spomína aj Halloween, ktorý sa oslavoval len nedávno, je možné, že je aktuálna.

