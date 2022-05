Zdroj: TASR/AP Šokujúca správa z nakrúcania: Známy hollywoodsky herec ZOMREL počas spánku Ďalšie úmrtie v umeleckom svete. Vo veku 67 rokov zomrel vo štvrtok americký herec Ray Liotta. 27. máj 2022 han Magazín

27. máj 2022 han Magazín Šokujúca správa z nakrúcania: Známy hollywoodsky herec ZOMREL počas spánku Ďalšie úmrtie v umeleckom svete. Vo veku 67 rokov zomrel vo štvrtok americký herec Ray Liotta.

Umelec skonal v spánku v Dominikánskej republike, kde nakrúcal film Dangerous Waters, informuje tlačová agentúra AFP.

Len niekoľko hodín pred tým zaskočila cely svet informácia o smrti zakladajúceho člena legendárnej skupiny Depeche Mode, Andy Fletchera. Informovali sme vás o tom v tomto ČLÁNKU.

Liotta sa narodil v meste Newark v americkom štáte New Jersey v roku 1954. Už počas štúdia herectva na Univerzite v Miami účinkoval v niekoľkých muzikáloch, neskôr získal úlohu v telenovele Another World, v ktorej hral v rokoch 1978–1981.

Hviezda v Mafiánoch

Na striebornom plátne sa po prvý raz predstavil v roku 1983 vo filme The Lonely Lady. Jeho ďalšími snímkami sú napríklad Something Wild (1986), Ihrisko snov (1989), Mafiáni (1990), Krajina policajtov (1997), Navždy moja (1999), Hannibal (2001), Vzbura v Seattli (2007) či No Sudden Move (2021).

Pre Liottovu kariéru bol prelomovým zmienený film Mafiáni v réžii Martina Scorseseho, v ktorom účinkoval po boku Roberta De Nira a Joea Pesciho. Oscarová snímka je všeobecne považovaná za jeden z najlepších filmov 20. storočia.

Liotta po sebe zanechal dcéru Karsen z bývalého manželstva a snúbenicu Jacy Nittolovú, s ktorou plánoval svadbu.

