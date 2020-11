12. november 2020 Milan Hanzel Magazín Spevácka hviezda má 38, ale je pod zámkom: Už dvanásť rokov je zbavená SVOJPRÁVNOSTI!

O pár dní oslávi americká popová diva 39. narodeniny, no to zrejme aj to bude pod palcom jej otca Jamieho. Prečo? Dôvod je jasný, no zarážajúci.

Zdroj: Instagram.com/britneyspears

Kto by si nepamätal na Britney, ktorá tesne pred rokom 2000 skočila do hudobného priemyslu takými hitmi ako Baby One More Time či Oops!… I Did It Again. Stala sa najpredávanejším umelcom na svete.

Prišiel zvrat

V roku 2007 náhle prerušila kariéru kvôli osobným problémom. Málokto tomu rozumel, pretože rodáčka zo štátu Mississippi mal všetko. Úspech, slávu, peniaze aj rešpekt. Až neskôr vyšli na povrch veci o psychických problémoch, o tom ako ju jej vtedajší manžel Kevin Federlin zneužíval kvôli peniazom až prišiel rozvod. O rok neskôr sa Britney psychicky zrútila.

O jej majetok, deti, v podstate o všetko sa začal starať jej otec. Následne ju vyhlásili za nesvojprávnu a tak je to doteraz.

Strach fanúšikov

Nedávno sa v USA konalo pojednávanie práve k tomu, aby sa speváčka vymámila spod otcovej opatery, pretože ako tvrdia jej fanúšikovia, má z neho strach. Potvrdzovať to majú fotky a videá na sociálnych sieťach, na ktorých pôsobí Britney zvláštne. Paradoxom je, že na súde nechcela zrušiť to, že je nesvojprávna, ale to, aby už nebola pod otcovým dohľadom.

Niektoré jej príspevky sú skutočne čudesné. „Toto je realita! Chcela som vám ukázať ako naozaj vyzerám. Vždy som vynaložila veľa úsilia na svoj vzhľad, ale na tejto fotke som si uvedomila, že som veľmi malá. Ale, pst,“ stojí v jednom jej príspevku na Instagrame.

Súd však rozhodol v jej neprospech, pretože podľa sudkyni sa otec Jamie príkladne o dcéru stará. Takisto o jej majetok, ktorý má už hodnotu viac ako 50 miliónov dolárov, čo má mať „na svedomí“ práve jej otec.

