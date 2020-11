11. november 2020 Milan Hanzel Magazín TEŠTE sa na ďalší diel trháku 365 dní! Bude v poľskom filme znovu toľko EROTIKY?

Tí, čo ste videli poľský film, ktorý bol prepchatý posteľnými scénami, môžete otvárať šampus. Je isté, že Michele Morroneho uvidíte aj v druhej časti.

O prvom diele filmu 365 dní, ktorý vznikol vďaka Netflixu, no výroba bola v rukách Poliakov, sme vás informovali TU.

Bolo to naozaj?

Mnohí si po prezretí filmu lámali hlavy s tým, či dvojica hlavných hrdinov Anna Marie Sieklucká ako Laura Biel a Michele Morrone ako Massimo Torricelli alias gangster zo Sicílie, mali „na pľaci“ naozajstný sex. „Viete, prečo to vyzerá skutočné? Pretože sme dobrí herci,“ prezradil vtedy Talian, ktorý sa vďaka filmu stal sexsymbolom. „Písalo mi veľa ľudí, že je to naozaj, no nebolo. To je predsa nemožné," doplnil.

Takže, bude dvojka. Kedy?

Ako píše portál Ladbible, všetci fanúšikovia sa môžu tešiť na pokračovanie. Keďže však stále zúri pandémia, natáčanie sa presunulo na rok 2021. Vyhlásila to hlavná hrdinka Sieklucká. Už aj podľa oficiálneho Instagramu filmu je jasné, že by to malo byť hotové do mája!

Tvrdšie ako americké filmy

Podobné snímky sú v Amerike či iných uznávaných filmových krajinách však veľmi „jemné“. Hlavne, čo sa týka posteľných scén. Myslíme tým na legendárne filmy z radu 50 odtieňov šedej. Lenže Poliaci vsadili na autentickosť. Diváci majú teda otázku, bude to ešte tvrdšie ako v jednotke? Odpoveďou je, nechajme sa prekvapiť!

