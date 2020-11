12. november 2020 Milan Hanzel Magazín UŽ ste ju videli? Vianočná reklama od Disneyho vás ZARUČENE chytí za srdce! VIDEO a FOTO

Je vonku len štvrtý deň, ale už ju videli milióny ľudí na celom svete! Reč je o nádhernej vianočnej reklame od štúdia Disney, ktorá má v sebe krásne posolstvo.

Zdroj: YouTube.com/Disney UK

Aj napriek núdzovému stavu, vyčíňajúcemu koronavírusu či iných problémov, ktoré na nás z každej strany vyskakujú, je potrebné na chvíľu spomaliť, upokojiť sa alebo vypnúť. Onedlho začína advent a azda tie najkrásnejšie dni v roku. Presne tak, Vianoce sú tu, čo nevidieť!

Vysielajú posolstvo

Iste ste si všimli, že už v obchodoch zaradili do predaja aj vianočný tovar a to sa ešte november ani neprehupol do druhej polovice. Takisto aj v televízii už napríklad zelený panáčik s piskľavým hlasom oznamuje ježiška. Reklama z produkcie Disney je však o niečom úplne inom. Trojminútové video nesie v sebe silný príbeh, ktorý nenechá nikoho chladným. Atmosféru umocňuje aj krásny song od 19-ročnej speváčky Griff – Love Is A Compass.

„Zatiaľ čo sa doba mení a ľudí je stále viac, milované rodinné tradície vytvárajú spomienky na celý život, ktoré pretínajú generácie a držia nás pohromade, najmä počas sviatočného obdobia,“ stojí napísané pod videom na YouTube.

Lola a vnučka

V krátkom snímku sa odohráva príbeh Loly a jej vnučky. Samozrejme, nechýba plyšový Mickey Mouse, ktorého Lola dostane od svojho otca v roku 1940. Následne sa dej prehupne do roku 2005, kedy už Lola žije s vnučkou a neskôr preskočí do súčasnosti. A vtedy vnučka prichystá svojej starej mame nádherné prekvapenie. Práve také, na aké sa všetci tešíme počas Vianoc.

Gesto pre choré deti

Disney sa reklamou s názvom From Our Family To Yours, čo v preklade znamená Od našej rodiny pre tú vašu, snaží nielen poukázať na rodinné putá, ale aj na dobročinnosť. Vianočná kampaň je totiž spojená s neziskovou organizáciou Make-A-WIsh, ktorá pomáha plniť želania chorých detí. Stačí, keď na niektorú zo sociálnych sietí „zavesíte“ fotku s rodinou pri sviatočných chvíľach a Disney následne neziskovke pošle dolár.

Táto kampaň Disney a Make-A-Wish trvá už od roku 1980, čiže ide o jubilejné štyridsiate Vianoce!

