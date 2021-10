Zdroj: unsplash.com / CC0 1.0 Špionážny softvér FinSpy je stále nebezpečnejší! Dostane sa k vašim údajom aj kamere Tento špionážny systém je mimoriadne náročné sledovať a odhaliť. To znamená, že obete špionážneho softvéru sú o to zraniteľnejšie. 27. október 2021 Technológie

Bežní používatelia, ale i firmy by si mali dať pozor na špionážne softvéry. Upozorňujú na to experti kyberbezpečnostnej spoločnosti Kaspersky.

Kyberpodvodníci nespia

Osemmesačný výskum spoločnosti odhalil viaceré maskovania špionážneho softvéru FinSpy. Zistenia naznačujú, že kyberpodvodníci, ktorí stoja za týmto softvérom, kladú veľký dôraz na obchádzanie obranných mechanizmov, čím sa škodlivý softvér stáva ťažko odhaliteľným.

Špionážny softvér známy pod menom FinSpy, FinFisher alebo Wingbird monitorujú experti spoločnosti už od roku 2011. Softvér dokáže zhromažďovať rôzne prihlasovanie údaje, zoznamy súborov či odstránené súbory.

Takisto dokáže zhromaždiť dokumenty týkajúce sa živého streamovania alebo nahrávok a vie aj získať prístup k webovej kamere a mikrofónu.

„Množstvo práce vynaloženej na to, aby nebol FinFisher prístupný bezpečnostným profesionálom, je mimoriadne znepokojujúce a do istej miery aj obdivuhodné,“ poznamenal Miroslav Kořen zo spoločnosti. Výsledkom je, že tento špionážny systém je mimoriadne náročné sledovať a odhaliť. To však znamená, že obete špionážneho softvéru sú o to zraniteľnejšie.

