29. august 2020 Tunde Magazín Cestovanie Splnili si podnikateľský sen a založili cestovku. Teraz im na krk dýcha koronavírus

Za krátky čas sa Betty a Nikol podarilo vybudovať dobré meno a počet spokojných klientov rýchlo narastal. Ako sa im darí v čase, kedy celý svet bojuje so zákerným vírusom?

6 Galéria

Zdroj: Tripito

Kamarátky Betty a Nikol si pred rokmi splnili veľký podnikateľský sen a založili neobyčajnú cestovnú kanceláriu, ktorá ponúka dobrodružné zájazdy do bývalých krajín Sovietskeho zväzu, ale aj do destinácií ako Jordánsko, Izrael či Kuba.

Za pomerne krátky čas dvoch až troch rokov sa im podarilo vybudovať dobré meno a počet spokojných klientov rýchlo narastal. No teraz im na krk dýcha druhá vlna pandémie koronavírusu.

Dnes necestuje nikto

„Myšlienka založiť cestovnú kanceláriu prišila pomerne rýchlo na to, ako sme sa my dve spoznali. Baví nás cestovať a spoznávať. Zistili sme, že máme podobné nápady, ktoré sa páčili aj nášmu okoliu, a tak sme si povedali, že ideme do toho! V zásade, založiť cestovnú kanceláriu nie je až také ťažké. Ťažké je vybudovať si dobré meno a udržať si ho,“ približuje začiatky podnikania Betty Szabóová a jedným dychom dodáva: „No dnes necestuje nikto.“

Dnes totiž celý svet bojuje s pandémiou nového koronavírusu. Žijeme pod rúškom prísnych opatrení, strážime si hranice a bojíme sa cestovať. Opatrenia proti šíreniu nákazy skomplikovali život mnohým podnikateľom a doplatili na ne aj Betty a Nikol.

Ako sa im teraz darí? „Asi ako každému malému podnikateľovi v turizme, nie je to sláva. Necestuje sa takmer vôbec a krajiny, na ktoré sa špecializujeme, ostávajú zatvorené. Našu ponuku sme čiastočne preorientovali na domáci turizmus, ale to urobil takmer každý, a tým pádom je vysoká konkurencia. Pred koronou sme chceli do nášho tímu pribrať ďalšiu kolegyňu, no pár dní na to sme jej museli napísať, že ju vlastne kvôli situácii zobrať nemôžeme,“ dodala Nikol Rapčová.

Článok pokračuje pod fotkou.

„Budúcnosť“

Keď krajiny v dôsledku šírenia koronavírusu začali prijímať prvé opatrenia a hranice sa začali zatvárať, dievčatá sa snažili nepodliehať panike. Situáciu im ale komplikovali dodávatelia.

„Zo začiatku asi nikto nevedel, čo sa deje a ako na to reagovať. Postupom času sme si našli systém, ako to všetko spravovať a snažili sme sa minimalizovať náklady, ako najviac sa dalo. Problém je ale v tom, že niektorí dodávatelia ako hotely či letecké spoločnosti nám peniaze za nerealizované služby nevrátili a povedali, že si ich máme minúť v budúcnosti. Čo je dosť problematické vzhľadom na to, že nikto netuší kedy táto „budúcnosť“ nastane,“ vysvetľuje Betty.

Až do začiatku júna museli dievčatá postupovať podľa aktuálneho zákona a klientom vyplatiť všetky zálohy za zrušené zájazdy. Keďže minuloročná sezóna bola pre cestovnú kanceláriu úspešná, podarilo sa im vytvoriť pomerne slušnú finančnú rezervu, vďaka ktorej náročné obdobie pandémie tento rok zvládali.

„Raz mi jedna rozhnevaná klientka povedala, že „no, ale to je riziko podnikania“. Čiastočne je to pravda, ale asi ju nenapadlo, že sme sa do tejto situácie nedostali vlastným zavinením,“ konštatuje Betty. „Ešteže máme veľa klientov, ktorí situáciu chápu a našli pre nás milé slová, za čo sme im nesmierne vďačné,“ dodala Betty.

Článok pokračuje pod fotkou.

Príjemné prekvapenie

Našťastie, reakcie príslušných orgánov na situáciu okolo koronavírusu boli podľa dievčat veľmi rýchle, čo ich príjemne prekvapilo. „Zažiadali sme si o príspevky na mzdy, ktoré nám rýchlo schválili a posielajú, a takisto sme požiadali aj o zníženie preddavkov na daň, čo nám tiež schválili. Pomohol aj odklad platenia dane za minulý rok. Tieto opatrenia ale pomohli iba čiastočne, pretože mzdy samozrejme nie sú jediným nákladom, ktorý máme. Treba platiť aj nájomné, internet, telefóny a iné služby a prefinancovávať vrátenie peňazí za zájazdy, ktoré sme už použili na zaplatenie záloh v hoteli či leteckej spoločnosti. Nášho prenajímateľa sme niekoľkokrát žiadali o zníženie nájomného, bohužiaľ, bez úspechu,“ hovorí Betty.

Ak udrie druhá vlna pandémie v takom rozsahu ako prvá, viacerí malí podnikatelia to nemusia ustáť. Dievčatá sa ale nevzdávajú a už teraz majú vypracovaný plán.

„Súčasná situácia je veľmi zložitá a my si to v plnej miere uvedomujeme. Spravili sme si finančný plán a minimalizovali náklady. Konáme v súlade s platnou legislatívou a boli by sme neskutočne rady, keby sa situácia upokojila a my by sme mohli naďalej robiť prácu, ktorú milujeme. Úprimne, je pre nás veľmi ťažké vidieť ako sa rúca to, čo sme päť rokov budovali. Popravde, aj sme si poplakali,“ priznáva Betty.

Betty a Nikol ale zostávajú naďalej optimistické. „Nášho sna sa len tak ľahko nevzdáme! Vydržíme najdlhšie, ako sa len bude dať. V prípade, ak by sa situácia nevyvíjala dobre ani budúci rok, splníme všetky svoje záväzky v plnej miere, dlhy si narobiť nechceme. Naša práca nás baví, a aj keď je to teraz ťažké, veríme v svetlejšie zajtrajšky,“ dodala Nikol.

6 Galéria

Zdroj: Tripito

Zdroj: Dnes24.sk