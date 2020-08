1. august 2020 Tunde Cestovanie Púšť, prales a divočina! Janka Travelhacker radí, kde ich na Slovensku nájdete

Známa cestovateľka Janka Travelhacker pripravila exkluzívne pre našich čitateľov tipy na zaujímavé výlety po Slovensku.

Zdroj: TASR/Dano Veselský , Travel Hacker

Tohtoročnú letnú dovolenkovú sezónu poznačila pandémia nového koronavírusu. Niektorí Slováci v obave z nákazy ochorením Covid-19 radšej volia dovolenku na Slovensku. A prečo nie! Aj naša krajina ponúka množstvo unikátnych miest, za ktorými sa oplatí vycestovať.

Známa cestovateľka a blogerka Janka Travelhacker pripravila exkluzívne pre našich čitateľov 5 tipov na zaujímavé výlety po Slovensku a ako bonus aj tipy na dychberúce výhľady na slovenskú krajinu.

TOP 5 slovenských krás

Janka situáciu okolo koronavírusu v súvislosti s cestovaním nevníma príliš tragicky. „Je to niečo, s čím sa musíme naučiť žiť a akceptovať to, pretože nie je v našej sile zmeniť to. Obmedzenia voči cestovaniu do zahraničia nám priniesli dve výhody: prázdne zahraničné dovolenkové destinácie a možnosť konečne spoznať to, čo máme doma,“ povedala pre Dnes24 vášnivá cestovateľka.

Janka priznala, že Slovensko je pre ňu zatiaľ absolútne neobjavené. „Každý pozná Banskú Štiavnicu, no takmer nikto nebol na tajchoch, ktoré sa dajú prirovnať k slovinskému čarovnému mestu Bled. Každý pozná ferraty v Rakúsku, no pomaly nikto nevie, že ich máme aj na Slovensku,“ hovorí Janka.

Pre čitateľov Dnes24 dala dokopy 5 + 1 TOP miest, ktoré sa toto leto oplatí navštíviť:

1. Banícke tajchy

Celkom 24 unikátnych tajchov nájdete v okolí Banskej Štiavnice. Janka odporúča napríklad Počúvadlianske jazero pod legendárnym Sitnom, Klinger, či Veľkú vodárenskú s vodou tyrkysovej farby. Posledné dva sú dostupné pešo z historického centra čarovnej Štiavnice.

Tajchy sú vodné dielo, ktoré kedysi v strmých horách vybudovali baníci. V 18. storočí tvorili štiavnické tajchy asi najdokonalejšiu vodohospodársku sústavu Európy.

Šesťdesiat medzi sebou poprepájaných vodných nádrží dodávalo energiu pre prosperujúce baníctvo. Ostalo ich 24, harmonicky zrastených s prírodou. Turisti sa v nich radi kúpu, člnkujú, na brehoch posedávajú rybári a v zime slúžia na korčuľovanie a romantické prechádzky.

Zdroj: TASR/Jana Vodnáková

2. Slanický ostrov

Slanický ostrov, nazývaný tiež „Ostrov umenia“, nájdete na Orave. Ide o pozostatok zaplavenej dedinky Slanica, z ktorej sa zachoval kostolík z roku 1769. Hoci tu nenájdete žiadnu pieskovú pláž ocenenú modrou vlajkou ani ideálne podmienky na šnorchlovanie, stála expozícia výtvorov ľudových sochárov a maliarov či zbierka oravskej kamenárskej tvorby z 18. a 19. storočia rozhodne za návštevu stoja!

V okolí Slanického ostrova nájdete aj najstaršie vtáčie územie na Slovensku – Vtáčí ostrov, ktorý spadá pod chránenú krajinnú oblasť Horná Orava. Je domovom čajok, rybárov riečnych a viacerých kačíc. Žiaľ, alebo aj našťastie, vstup na pevninu ostrova možný nie je. Vtáky však môžete pozorovať priamo z lode, ktorá kotví na Slanickom ostrove a prechádza aj okolo Vtáčieho ostrova.

Na Slanický ostrov sa dostanete pravidelnou lodnou prepravou z prístavu v miestnej časti Námestova zvanej Slanická Osada.

Zdroj: TASR/Erika Ďurčová

3. Šranecké piesky

Chýba vám piesok? Janka odporúča miesto, ktoré pripomína africké púšte a piesočné duny. Piesok sem pred miliónmi rokov navial vietor z rieky Moravy, vďaka čomu tu vznikla „slovenská púšť“. Túto púšť lemujú bohato nasadené borovicové stromy, ktoré dala vysadiť už uhorská kráľovná Mária Terézia, aby tak zabránila jej ďalšiemu rozširovaniu. Územie na rozlohe 988 hektárov patrí medzi chránené oblasti európskeho významu, žije tu niekoľko vzácnych druhov flóry aj fauny.

Slovenskú púšť nájdete približne v polovici cesty medzi obcami Lakšarská Nová Ves a Plavecký Štvrtok.

4. Čičmany

Na potulkách Slovenskom určite nevynechajte rázovitú obec Čičmany. Drevenice v obci dodnes pripomínajú perníkové domčeky, a to hlavne pre ornamentálnu výzdobu vonkajších stien. V minulosti oplývali ornamenty väčšou jednoduchosťou. Ich autormi boli ženy, ktoré hlinou a neskôr aj vápnom zdobili pôvodne len nárožia domov. Od 19. storočia postupne pribúdali ozdobné motívy v celom exteriéri drevených domov. Domčeky v Čičmanoch sú cenným dokladom technickej vyspelosti, zručnosti a estetického cítenia obyvateľov.

V dreveniciach Radenov dom a Dom č. 42 nájdete expozície sprítomňujúce život našich predkov, ktorý mal v Čičmanoch svoje jedinečné špecifiká neopakovateľné nikde vo svete. Obec Čičmany je právom vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu.

Zdroj: TASR/Pavol Ďurčo

5. Haluzická Tiesňava

Haluzická tiesňava, známa aj pod názvami Prierva, Haluzický výmoľ, Sprašová súteska, je unikátna prírodná pamiatka vyhĺbená miestnym potokom. Asi kilometer dlhá, 200 metrov široká a 50 metrov hlboká úžľabina, aj napriek snahe ľudí odmieta prestať rásť.

Každým rokom sa mení a zväčšuje. Ponúka krásne vodopády a divokú vegetáciu, vďaka ktorým sa budete cítiť ako v tropickom pralese. Nájdete ju v intraviláne obce Haluzice v Trenčianskom kra­ji.

Zdroj: TASR/Dano Veselský

6. Bonus – turistika

Janka nezabudla ani na milovníkov turistiky a vášnivých lovcov výhľadov. O tom, že Tomášovský výhľad ponúka najkrajší výhľad v Slovenskom raji, sa baviť ani nemusíme. Tento skalný útvar patrí medzi najnavštevovanejšie časti národného parku. Siná, jeden z najkrajších končiarov západnej časti Nízkych Tatier, je možno známa menej, no výhľady na Veľkú a Malú Fatru, Vysoké Tatry či Oravské Beskydy rozhodne stoja za to.

Cestovateľka Janka tiež odporúča Vápennú, jedným z najkrajších vrchov Malých Karpát, z ktorého sa vám naskytne neuveriteľný výhľad na zelené kopce aj skalné bralá. Toto leto by ste určite mali zažiť aj najkrajší vyhliadkový vrch Slovenska – Veľký Choč, ktorý ponúka unikátny kruhový výhľad. Z jeho končiara je rozhľad po horstvách celého severného Slovenska.

