Srdcervúce FOTO: Rodina pochovala 4-ročnú Lizu zabitú pri ruskom útoku vo Vinnycii

V meste Vinnycia v strednej časti Ukrajiny sa v nedeľu konala posledná rozlúčka so štvorročnou Lizou Dmytrijevovou s Downovým syndrómom, ktorá zahynula pri ruskom raketovom útoku na mesto vo štvrtok 14. júla. Informoval o tom portál britského denníka The Guardian.

Rodina a kamaráti Lizy sa zišli v nedeľu ráno na pohrebe v pravoslávnom kostole vo Vinnycii. Zhromaždení ľudia zapaľovali v kostole sviečky aj na pamiatku ostatných ľudí zabitých pri tomto ruskom útoku.

Lizina matka Iryna Dmytrijevová bola medzi vyše 100 ďalšími ranenými. Z nich 68 pokračuje v liečbe vrátane troch detí a štyria ľudia sú stále nezvestní, uviedol v sobotu šéf okresu Vinnycia Serhij Borzov.

Ruská štátna televízia prinášala o útoku vo Vinnycii také dezinformácie ako obvykle – tvrdila, že akékoľvek obvinenia z útočenia na civilistov sú len propagandou „ukrajinského režimu“, píše Guardian.

During the russian terrorist attack on Vinnytsia on July 14, a little girl named Lisa died from the explosion. Her mother Iryna was taken to the hospital with her leg torn off. Iryna’s page on social media captures last minutes of her daughter’s life. pic.twitter.com/bJWz2h8eIJ