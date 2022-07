ZVERSTVÁ Rusov nemajú hraníc: O život prišla aj malá Liza, keď bola na prechádzke s mamou

Štvrtkový útok na západoukrajinské mesto Vinnycja si vyžiadal životy 19 ľudí, medzi nimi boli aj malé deti. Informuje o tom portál novinky.cz.

During the russian terrorist attack on Vinnytsia on July 14, a little girl named Lisa died from the explosion. Her mother Iryna was taken to the hospital with her leg torn off. Iryna’s page on social media captures last minutes of her daughter’s life. pic.twitter.com/bJWz2h8eIJ