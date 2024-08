24. august 2024 Magazín Lifestyle Ste BEZ NÁLADY? Merkúr aktuálne pôsobí na 4 znamenia zverokruhu Podľa astrológov to nie je náhoda. V týchto dňoch totiž vládne retrográdny Merkúr. Ohrozené sú štyri znamenia zverokruhu. Patríte k nim tiež?

Máte pocit, že v posledné dni nie je nič ako predtým? Necítite sa dobre vo svojej koži?

Astrológovia veria, že za tým môže byť fenomén známy pod pojmom retrográdna fáza Merkúra. Tento vesmírny jav sa deje len niekoľkokrát do roka, a práve prebieha aj v týchto chvíľach.

Výzva aj prehra

Aký vplyv môže mať na človeka? Podľa astrológa Evana Nathaniela Grima z amerického Los Angeles môžu vplyvom Merkúra zažiť niektoré páry krst ohňom, a to s neistým výsledkom: „To môže smerovať k tomu, že niektoré dvojice sa rozídu, ale iným to pomôže upevniť si vzťah,“ Informuje o tom portál LADBible.

Hviezdy fenomén ovplyvňuje štyri konkrétne znamenia zverokruhu. Pozor by si mali dať najmä ľudia so znamením Panny, Ryby, Strelca a Blíženca.

Čakajú vás náročné dni

Vesmír zmeniť nemožno, ale napriek tomu nemusíte ostať napospas osudu. Pripravte sa vopred na to, čo vás čaká v najbližších dňoch. Dôležité veci odložte, ale tie, ktoré už riešite, radšej neodkladajte. V práci a v osobnom živote sa sústreďte na to, čo robíte a ako to robíte, predídete tak nedorozumeniam.

Zdroj: Dnes24.sk