1. apríl 2023 Magazín Lifestyle Stolárka pracuje v PLAVKÁCH: Skúsených majstrov vytáča do nepríčetnosti! Prečo to robí? Stolárstvo je skôr doménou mužov. No istá stolárka v práci prekvapuje aj niečím iným. Maká totiž v bikinách.

Istá stolárka pracuje takmer vždy v bikinách alebo v inom úspornom oblečení. Remeselníčka počas brúsenia, pílenia či lakovania dreva vyzerá tak, akoby si tesne predtým odbehla z pláže alebo fitness centra.

Je otázkou času, keď…

Zatiaľ čo istá skupina mužov by chcela s ňou pracovať, tá druhá jej nevie prísť na meno. „Žiadne ochranné okuliare, žiadne odolné oblečenie, rozpustené vlasy a šperky. Je otázkou času, kedy sa stane nehoda,“ napísal jej jeden chlapík na Instagrame. „Prisahám, že tieto dievčatá urobia pre pozornosť čokoľvek, aká smutná zas*aná generácia,“ myslí si ďalší.

No ona to vidí inak. Stolárka v plavkách chce týmto spôsobom upozorniť na to, že toto remeslo je vnímané skôr ako mužská práca, ktorá nie je odporúčaná ženám.

Či je práve toto najvhodnejšia forma prezentácie ženskej sily, to necháme na vás.

