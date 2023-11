Zdroj: www.pixabay.com / CC0 1.0 Strašidelné príbehy z nitrianskeho domu: Študentky tam zažívali paranormálne javy Natália, ktorá počas štúdia bývala v Nitre, opísala nezvyčajné príhody z nitrianskeho domu. Nadprirodzené javy zažívali aj ďalšie spolubývajúce. 1. november 2023 Lucia Lauková Regióny

1. november 2023 Lucia Lauková Regióny Strašidelné príbehy z nitrianskeho domu: Študentky tam zažívali paranormálne javy Natália, ktorá počas štúdia bývala v Nitre, opísala nezvyčajné príhody z nitrianskeho domu. Nadprirodzené javy zažívali aj ďalšie spolubývajúce.

K Halloweenu patria aj strašidelné príbehy. Niekoľko ich zozbierala youtuberka Nikol Kaštylová, ktorá požiadala svojich fanúšikov, aby sa podelili o svoje zážitky. Vo videu, ktoré si všimol nitraden.sk, ich následne prerozprávala.

Hneď prvý príbeh prečítala youtuberka Nikol od Natálie, ktorá kedysi študovala v Nitre. Počas štúdia bývala v nitrianskom dome s ďalšími spolubývajúcimi. Natália je presvedčená, že v danom dome strašilo.

Diali sa im zvláštne veci

„Bol to dom, bývali sme úplne dole, kde bol byt prerobený z pivnice. V mojej izbe sme bývali štyri a asi po týždni sa tam začali diať nevysvetliteľné veci. Stále som mala pocit, že ma niekto sleduje. Každý deň sa to stupňovalo. Okná a dvere sa začali otvárať, na schodoch sa ozývali kroky. Tiene siluet som videla na stene aj na fotkách,“ opísala Natália s tým, že do tohto domu nenávidela chodiť.

Paranormálne javy mali zažívať aj spolubývajúce. Na ochranu jedna z nich priniesla do bytu sošku anjela. Najviac ich vydesilo, keď zakaždým soška z police spadla. Nepomohlo ani keď anjela obložila knihami. „V noci ma zobudila strašná rana, nevedela som, čo sa deje a zrazu vidím, že spolubývajúcej k nohám spadla celá polica,“ pokračuje Natália.

Majiteľky sa bála

V tom istom dome mala bývať s dievčatami aj majiteľka domu. Podľa Natálie bola „ešte divnejšia“. Mala chodiť do ich izieb a premiestňovať dievčatám veci. Keď si vraj ráno neumyli šálky od kávy, vzala im ich a odmietla vrátiť.

„Raz prišla do izby a opýtala sa ma, čo by som chcela robiť po univerzite. Povedala som, že chcem učiť angličtinu v Británii,“ pokračuje Natália. Odpoveď majiteľky domu ju poriadne zaskočila. Začala vraj hovoriť zvláštne veci, že sa ich duše spoja, že je dobrý človek a že sa jej to podarí. Po rozhovore sa vraj cítila vyčerpaná „akoby z nej vysávala energiu“. Sen sa ale Natálii splnil. Žije v Anglicku a je učiteľka.

Neskôr sa dievčatám podarilo zbaviť sa aj nadprirodzených javov. Pomôcť mal rituál s pálením bielych sviečok, ktoré vraj odháňajú zlých duchov. Ako uviedla Natália, zvláštne javy prestali, no nezbavili sa zlého pocitu, že ich stále niekto sleduje.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Zdroj: Dnes24.sk