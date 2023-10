Zdroj: TASR/Michal Svítok Chystá sa výrazné ZHORŠENIE počasia. Orkán CIARAN udrie na Európu, čo čaká Slovensko? Tento týždeň bude v Európe mimoriadne búrlivý a počasie bude doslova bláznivé. 31. október 2023 ELA Rôzne

31. október 2023 ELA Rôzne Chystá sa výrazné ZHORŠENIE počasia. Orkán CIARAN udrie na Európu, čo čaká Slovensko? Tento týždeň bude v Európe mimoriadne búrlivý a počasie bude doslova bláznivé.

Zdroj: TASR/Michal Svítok

Posledný októbrový deň prináša na naše územie upršané a veterné počasie. To je však len slabá predohra toho, čo nás čaká v priebehu tohto týždňa, informuje iMeteo.sk.

„Tento týždeň bude v médiách často skloňovaná búrka Ciaran. V našej oblasti pomenovanie búrka nepoužívame a silný vietor označujeme ako víchrica, prípadne až orkán. Ciaran, ktorý mieri do Európy bude veľmi nebezpečný, spôsobí škody a zasiahne aj Slovensko,“ dodáva iMeteo.sk.

Na vine je veľmi teplý Atlantik

Na našej planéte zažívame najteplejšie mesiace od začiatku meteorologických meraní, a to sa prejavuje aj na teplote povrchových vôd. morí a oceánov. Nezvyčajne teplé je Stredozemné more a Jadran. Práve to zapríčiňuje na Slovensku upršané počasie. Zrážky prinášajú jednotlivé tlakové níže, ktoré sa nad Talianskom prehlbujú a postupujú smerom ku nám. Tieto tlakové útvary prinášajú búrky a lejaky, ktoré vyvolávajú aj povodne.

V noci zo stredy na štvrtok udrie orkán najskôr na pobrežie Francúzska a Veľkej Británie. Najsilnejšie nárazy vetra sa očakávajú vo francúzskom Bretónsku, vo Walese, na juhu Anglicka a na severe Francúzska, teda v oblasti Lamanšského prielivu, kde nárazy vetra môžu presahovať rýchlosť 150 km/h, čo môže vyvolať až 10-metrové vlny.

Pocítime ho aj my

Silný vietor zasiahne aj Slovensko. Vietor začne naberať silu vo štvrtok na poludnie. „Najskôr vietor zosilnie na horách a na západnom Slovensku. V piatok ráno však už vietor zosilnie na celom našom území. Na hrebeňoch hôr bude dosahovať poryvy o sile orkánu a mimoriadne veterno bude v celej severozápadnej polovici Slovenska,“ informuje iMeteo.sk.

Aj v nižších polohách môžu nárazy vetra dosahovať rýchlosť viac ako 80 km/h, čo môže lámať vetvy a konáre. Nie sú však vylúčené ani silnejšie poryvy vetra, ktoré by mohli spôsobiť väčšie škody.

Európu tak v druhej polovici tohto týždňa čaká vyčíňanie orkánu Ciaran a pocítime ho od štvrtkového poludnia. Na Slovensku začne silnieť vietor, ktorý vyvrcholí v piatok.

Ilustračné foto

Zdroj: iMeteo.sk