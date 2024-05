23. máj 2024 Rastislav Búgel Kultúra TRAGICKÉ pošmyknutie v sprche: Zomrel zakladajúci člen kapely, ktorej HITY pozná každý Hudobný svet sa ponoril do smútku. Nešťastnou náhodou zomrel zakladajúci člen slávnej kapely.

Vo veku 58 rokov zomrel Charlie Colin, basgitarista a zakladajúci člen americkej pop-rockovej skupiny Train. Skupina sa preslávila hlavne hitmi ako Drops of Jupiter, Meet Virginia a Hey, Soul Sister. Informuje o tom The Guardian.

Osudové pošmyknutie

Smutné správy potvrdila aj hudobníkova sestra Carolyn Stephensová. Charlie Colin v čase smrti strážil byt priateľom v Bruseli.

V osudový deň sa nešťastne pošmykol a spadol v sprche.

Dojemné slová

Začiatkom 90. rokov stál pri vzniku skupiny Train. Podieľal sa na prvých troch albumoch kapely (1998, 2001 a 2003).

Zo skupiny odišiel v roku 2003.

„Keď som stretol Charlieho Colina (vpredu vľavo), zamiloval som sa do neho. Bol to ten najmilší chlap a veľký fešák. Založme kapelu, to je jediná rozumná vec, povedali sme si. Jeho jedinečná a nádherná hra na basgitare nám pomohla, aby si nás ľudia v San Franciscu a aj mimo neho všimli. Vždy pre neho v mojom srdci bude miesto. Si legenda, Charlie. Choď a okúzli anjelov,“ píše sa na oficiálnej stránke skupiny Train.

