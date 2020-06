2. jún 2020 Správy Žijete za hranicami a potrebujete na Slovensko? Výnimku na 48 hodín vám dajú za takéto 2 dôkazy

Uvoľnenie opatrení sa dotkne prechodu občanov z Čiech či Maďarska na Slovensko.

Občania, ktorí žijú v Českej republike a Maďarsku, budú môcť od utorka 2. júna od 7.00 h prísť na Slovensko na 48 hodín na základe preukázania, že v tejto krajine žijú. Prax ukázala, že ide napríklad o študentov či ľudí, ktorí síce žijú v okolitých obciach u našich susedov, ale trvalý pobyt majú na Slovensku.

Na 48-hodinovú návštevu tak Slováci žijúci v spomínaných dvoch krajinách nebudú potrebovať zaevidovaný pobyt; nebudú sa musieť preukázať trvalým alebo prechodným pobytom v susednej krajine. Dokázať to ale budú musieť po novom.

Slováci, ktorí prídu takto domov na vyhradený čas a doložia potrebné dokumenty, nemusia mať test na COVID-19 a nepôjdu ani do povinnej karantény.

Úrad verejného zdravotníctva SR na svojej stránke špecifikuje podrobnosti, o aké dokumenty preukázania ide: napr. preukaz o zdravotnom poistení, nájomná zmluva, pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce, potvrdenie od zamestnávateľa, list vlastníctva k nehnuteľnosti určenej na bývanie, živnostenský list, potvrdenie o platbe inkasa, potvrdenie o zriadení účtu v banke, poistná zmluva.“

Oznámil to premiér Igor Matovič (OĽaNO) po pondelkovom stretnutí konzília epidemiológov. Zároveň informoval o uvoľnení viacerých opatrení platných od stredy 3. júna a ďalších od 10. júna.

„Keď chcel niekto na Slovensko prísť do 48 hodín, ak nemal pobyt v ČR, tak mu to umožnené nebolo. Od utorka 2. júna od 7.00 h aj v prípade ČR, aj Maďarska, ak na hraniciach vydokladuje dva rôzne doklady, ktorými môže preukázať to, že v tejto krajine reálne žije, tak mu bude umožnený tento režim 48 hodín,“ povedal premiér s tým, že môže ísť o účet za elektrinu či mobil.

Uvoľnenie opatrení

Od stredy sa povinnosť nosiť rúška vonku skráti na vzdialenosť do dvoch metrov, na hromadných podujatiach a vnútri budú rúška aj naďalej povinné. Takisto sa otvoria všetky vnútorné športoviská vrátane fitnes, prírodné i umelé kúpaliská, wellness, kúpele, masáže, kasína a vnútorné priestory zoo a botanických záhrad.

Od stredy tiež budú povolené návštevy na všetkých oddeleniach zdravotníckych zariadení za jasne definovaných podmienok. Na tlačovej konferencii to oznámil Jozef Šuvada z Národného krízového klinického tímu. Informoval tiež o tom, že bude možné realizovať letné detské tábory, pričom budú mať rovnaké pravidlá ako hromadné podujatia. Šuvada dodal, že putovné a poznávacie tábory „z mesta do mesta“ nebude možné realizovať.

Dovolenka pri mori

Od stredy 10. júna sa majú povoliť hromadné podujatia do 500 osôb, od 1. júla do konca roka to má byť 1000 osôb. Na kultúrnych podujatiach nemusia mať umelci test, zavádza sa tiež šachovnicové sedenie namiesto odstupu dvoch metrov, týkať sa to má aj zhromažďovania sa v kostoloch.

Otázka otvárania škôl aj pre staršie deti príde podľa premiéra na rad asi v budúcom týždni. Epidemiologická situácia v Chorvátsku, Grécku a čiastočne aj v Bulharsku je podľa Matoviča dobrá. Chce začať intenzívne rokovania s týmito krajinami v súvislosti s cestovaním ľudí na dovolenku do týchto destinácií. Je to podľa neho ešte otvorená otázka. „Budeme sa snažiť nájsť bezpečnú cestu, aby mohli ľudia tráviť dovolenku pri mori,“ doplnil Matovič.

Epidemiologička Zuzana Krištúfková zároveň vyzvala dôchodcov a tých, ktorí trpia na chronické ochorenia, aby si chránili zdravie, vyhýbali sa veľkým podujatiam a nosili rúška.

