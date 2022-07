Foto: Barbara Dallosová / Zdroj: Dnes24.sk Sucho má dopad aj na známe nápoje: Spoločnosť Kofola ŠETRÍ VODOU! Rieka Rajčianka vyschla vo viac ako kilometrovom úseku a hlási masívny úhyn pstruhov. Neďaleko nej stojí závod na výrobu známych nealko nápojov. 27. júl 2022 Správy Zo Slovenska

Spotrebu vody v závode na výrobu nealkoholických nápojov v Rajeckej Lesnej znížia v najbližších dňoch na nevyhnutné minimum. Oznámil to generálny riaditeľ skupiny Kofola Jannis Samaras v reakcii na extrémne sucho a vyschnuté koryto rieky Rajčianky.

Monitorovací vrt

Situácia so suchom ovplyvnila aj plytký monitorovací vrt, ktorý majú v doline v hĺbke necelých šesť metrov a využívajú ho na pravidelné analýzy. Hĺbkové vrty, ktoré sa nachádzajú zhruba 100 metrov pod povrchom, nevykazujú žiadne kritické úbytky.

„Priama súvislosť medzi hĺbkovými vrtmi, z ktorých čerpáme pramenitú vodu na výrobu nápojov, a povrchovou vodou, ktorá trpí aktuálnym suchom, nie je. Ide o vody s rôznym pôvodom,“ uviedol Samaras.

Rieka v problémoch Sucho ovplyvnilo Rajčanku na viacerých miestach. „Povrchová voda sa vnorila do sedimentu a chýba v koryte rieky v páse dlhom zhruba 1,5 kilometra pri Rajeckej Lesnej. Rovnakým spôsobom to vyzeralo napríklad aj pod obcou Čičmany. V kontexte celého toku je stav rieky stále dobrý, a to od množstva vody až po biodiverzitu. Ak výdatne zaprší, tok, a s ním aj život vo vode, sa opäť obnoví,“ vysvetlil špecialista na revitalizáciu krajiny Miroslav Kubín, s ktorým skupina spolupracuje na vodozádržných aktivitách v Rajeckej doline.

Akčný plán

Skupina zároveň informovala, že pripravujú akčný plán krokov, ktoré by mali prispieť k revitalizácii Rajeckej doliny. Založili výskumnú stanicu na sledovanie množstva vody, ktorá odteká z krajiny po približovacích linkách a na jeseň chystajú aj realizáciu prvých vodozádržných opatrení.

Obhliadku Rajčianky, ktorá je medzi Fačkovom a Rajeckou Lesnou v súčasnosti bez vody, urobili v utorok (26. 7.) pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP). Ako vysvetlili, je to v prvom rade dôsledok aktuálneho počasia. V snahe predísť podobnej udalosti do budúcna SVP iniciuje pracovné stretnutie. Jeho súčasťou bude kontrola odberných miest.

