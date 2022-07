Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Heger: Dôchodky sa zvýšia v priemere o 69 eur mesačne, no čakajte aj prudký RAST cien Dôchodky sa od januára budúceho roka zvýšia o 11,8 %, čo znamená v priemere 69 eur mesačne. 26. júl 2022 Správy Zo Slovenska

26. júl 2022 Správy Zo Slovenska Heger: Dôchodky sa zvýšia v priemere o 69 eur mesačne, no čakajte aj prudký RAST cien Dôchodky sa od januára budúceho roka zvýšia o 11,8 %, čo znamená v priemere 69 eur mesačne.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Uviedol to premiér Eduard Heger (OĽANO) v utorok na sociálnej sieti s tým, že vo valorizácii dôchodkov sa už prejaví prudký rast cien v prvom polroku 2022.

Budúci rok by tak podľa Hegera mali slovenskí seniori ľahšie zvládať infláciu. Skonštatoval, že dôchodky pre infláciu porastú najviac za posledných 20 rokov.

Nebude to zadarmo

Podotkol, že ak by sa napokon vývoj uberal tým lepším smerom a rast cien, zvlášť energií, bývania a potravín, by sa spomalil, seniori by si mohli „konečne trochu vydýchnuť“.

„Takýto významný rast dôchodkov však nie je, samozrejme, zadarmo. V budúcom roku z verejných financií naň štát minie takmer miliardu eur,“ vyčíslil premiér.

O valorizácii dôchodkov už informoval na sociálnej sieti aj Inštitút finančnej politiky (IFP).

Zvýšenie dôchodkov od januára budúceho roka o 11,8 % podľa IFP zodpovedá Štatistickým úradom (ŠÚ) SR potvrdenému medziročnému rastu cien domácností dôchodcov za prvý polrok tohto roka.

„Priemerný starobný dôchodok tak v budúcom roku vzrastie z dnešných 516 eur na 585 eur v roku 2023 (+ 69 eur),“ spresnil inštitút.

Dodatočné výdavky

Ak sa naplnia budúcoročné inflačné očakávania o vývoji dôchodcovskej inflácie (13,8 % v roku 2023 a 2,7 % v roku 2024), priemerný dôchodok v roku 2025 podľa IFP prekročí hranicu 700 eur.

„Pre štát by to znamenalo dodatočné výdavky na valorizáciu v roku 2024 vo výške 1,3 miliardy eur a v roku 2025 ďalších 0,3 miliardy eur (v porovnaní so situáciou, ak by sa penzie vôbec nevalorizovali),“ dodal inštitút.

Valorizačný mechanizmus pre dôchodkové dávky zohľadňuje rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov za prvý polrok predchádzajúceho roka. V roku 2022 boli prostredníctvom tohto mechanizmu zvýšené dôchodkové dávky o 1,3 %.

