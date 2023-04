Sučka Pearl je skutočný drobec: Stala sa NAJMENŠÍM psom na svete! FOTO

Dvojročná sučka čivavy, ktorá sa narodila 1. septembra 2020 v USA, sa stala oficiálne najmenším žijúcim dospelým psom na svete.

Čivava Pearl meria na výšku iba 9,14 centimetrov a podľa Guinnessovej knihy rekordov je tak kratšia ako nanuková palička. Váži iba 533 gramov.

Sučka sa narodila s váhou neuveriteľných 28 gramov a od začiatku mala dobré predpoklady na zisk titulu. Predchádzajúcim rekordérom bola totiž jej príbuzná Miracle Milly, ktorá však uhynula ešte pred narodením Pearl.

Miniatúrneho psíka nedávno predstavili v talianskom Miláne na natáčaní talentovej šou. Na pódium ju vyniesla jej majiteľka Vanesa v honosnom sedadle v tvare veľkonočného vajíčka.

Pearl má na čivavu až neobvykle pokojnú povahu a z miery ju nevyviedlo ani búrlivé publikum.

Vanesa Pearl opisuje ako “divu”, ktorá si potrpí na kvalitné jedlo z kuraciny a lososa. Navyše sa údajne veľmi rada oblieka a spolu s majiteľkou si užijú veľa zábavy.

Historického rekordmana sa však drobnej čivave prekonať nepodarilo. Najmenší pes, aký bol kedy zaznamenaný, bol trpasličí yorkshirský teriér z Anglicka. Bol vysoký iba 7,11 centimetra a na dĺžku meral 9,5 centimetrov. Uhynul v roku 1945, tesne pred druhými narodeninami.

This is Pearl, the two-year-old Chihuahua with a big personality and the record for being the shortest dog alive today 🥰️ pic.twitter.com/rUjydX9A4T