Akčný hrdina Schwarzenegger s LOPATOU v ruke: Výtlk pred domom si musel opraviť sám

Vodiči čakali týždne, pokým niekto z kompetentných opraví cestu, na ktorej býva aj bývalý profesionálny kulturista a herec Arnold Schwarzenegger. Ten sa už ďalej nechcel len prizerať a rozhodol sa konať.

Do práce zapojil aj svoj tím. „Potom, čo bolo celé susedstvo rozčúlené kvôli tejto obrovskej diere, ktorá už týždne ničí autá a bicykle, som išiel von so svojím tímom a opravil som to. Vždy hovorím, nesťažujme sa, urobme s tým niečo. Nech sa páči,“ napísal Arnold k videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti.

Zábery Arnolda s lopatou majú milióny zobrazení. Okolo hviezdy akčných filmov zastavovali autá a vodiči mu ďakovali. Tí boli zjavne poriadne v šoku, keď zbadali, kto cestu opravuje.

Arnold s nimi popri práci bez problémov prehodil pár slov. „Je to šialené, tri týždne som čakal, pokým ten výmoľ zatvoria. Nemáte za čo,“ odkázal vodičke Schwarzenegger.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Today, after the whole neighborhood has been upset about this giant pothole that’s been screwing up cars and bicycles for weeks, I went out with my team and fixed it. I always say, let’s not complain, let’s do something about it. Here you go. pic.twitter.com/aslhkUShvT