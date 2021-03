11 Galéria Zdroj: TASR/AP Suezský prieplav blokuje gigantická loď: Zápcha sa už postarala o zdraženie ropy! Zátarasa spôsobila zmätok vo svete, vyše 100 lodí čaká na priechod. Blokáda prieplavu ale môže trvať niekoľko dní až týždňov! 25. marec 2021 Zo zahraničia

25. marec 2021 Zo zahraničia Suezský prieplav blokuje gigantická loď: Zápcha sa už postarala o zdraženie ropy! Zátarasa spôsobila zmätok vo svete, vyše 100 lodí čaká na priechod. Blokáda prieplavu ale môže trvať niekoľko dní až týždňov!

V noci z utorka na stredu (24. 3.) zablokovala Suezský prieplav obrovská 400-metrová nákladná loď. Dostala sa na plytčinu, čím zároveň zablokovala najrušnejšie obchodné trasy na svete.

Táto zápcha už napríklad spôsobila aj zvýšenie cien ropy zhruba o 6 % a incident bude mať podľa odborníkov dopad na jej dodávky.

Výpadok na lodi

Loď, ktorá upchala prieplav, bola identifikovaná ako Ever Given. Zatiaľ nie je presne známe, čo spôsobilo vybočenie lode. Podľa agentúry AP sa loď patriaca k najväčším na svete v utorok otočila nabok priečne cez vodný kanál a zablokovala všetku dopravu v egyptskom Suezskom prieplave.

Celosvetová spoločnosť lodnej dopravy a logistiky GAC uviedla, že loď Ever Given postihol „celkový výpadok, keď sa plavila smerom na sever“. Nešťastie bolo podľa ďalších medializovaných informácií spôsobené aj pieskovou búrkou a silným vetrom, ktorý mal v nárazoch rýchlosť 50 kilometrov za hodinu a údajne na lodi vypadol elektrický prúd.

Posádka lode je v poriadku, žiadny jej člen nie je nezvestný. Nie sú hlásené zranenia ani znečistenie životného prostredia.

Práca na dni či týždne

Zatiaľ nie je jasné, kedy sa kanál uvoľní. Japonskí majitelia plavidla oznámili, že majú „extrémne veľké problémy“ s jeho odtiahnutím. Šéf úradu admirál Usáma Rabíja vo vyhlásení uviedol, že „záchranné jednotky a vlečné lode sa naďalej snažia“ vyslobodiť plavidlo Ever Given.

„Nikdy predtým sme nič podobné nevideli,“ povedal výskumník v oblasti lodnej dopravy Randžith Radža z firmy Refinitiv, ktorá sa zaoberá aj medzinárodnými finančnými údajmi.

„Táto zápcha bude pravdepodobne… trvať niekoľko dní alebo týždňov, kým sa vyrieši. A bude mať lavínový efekt na ďalšie konvoje lodí,“ dodal.

Ak sa vlečným lodiam nepodarí odtiahnuť gigantické plavidlo Ever Given, časť jeho nákladu možno vyzdvihnú žeriavom, čo ho odľahčí a to môže potom pomôcť pri jeho odťahovaní. Uviedla to firma Braemar a tiež upozornila: „Môže to trvať dni, možno týždne.“

Zátarasa spôsobila zmätok vo svete, preto japonský majiteľ dokonca vo štvrtok zverejnil písomné ospravedlnenie za nehodu. „Sme odhodlaní naďalej tvrdo pracovať na čo najskoršom vyriešení tejto situácie. Radi by sme sa ospravedlnili všetkým stranám postihnutým touto nehodou, vrátane lodí cestujúcich a plánujúcich cestu cez Suezský prieplav,“ napísala japonská spoločnosť Shoei Kisen Kaisha.

Obrovská zápcha

Severne aj južne od kanála sa aktuálne hromadia kontajnerové lode. Cez tento dôležitý, umelo vytvorený kanál chce prejsť najmenej 150 lodí a čakajú, kedy bude prekážka odstránená. Podľa hrubých výpočtov objem dennej lodnej dopravy cez Suezský prieplav, ktorý je už druhý deň zablokovaný, predstavuje okolo 9,6 miliardy USD (8,12 miliardy e­ur).

Odhaduje sa, že denná hodnota lodnej dopravy smerujúcej cez Suezský prieplav na západ predstavuje 5,1 miliardy USD a dopravy smerujúcej na východ 4,5 miliardy USD. Agentúra Bloomberg odhaduje, že aktuálne na preplávanie kanálu čaká okolo 185 lodí.

Suezský prieplav spája Stredozemné more s Červeným morom a je jednou z najdôležitejších plavebných ciest na svete spájajúcou Európu a Áziu, ktorou prechádza približne 12 % objemu globálneho obchodu. Úrad Suezského prieplavu, ktorý vlastní, prevádzkuje a udržiava Suezský prieplav, je tiež veľkým zdrojom devíz pre Egypt.

Suezský prieplav je neobyčajne významný pre námornú dopravu, pretože umožňuje lodiam preplávať zo Stredozemného do Červeného mora, a naopak, bez oboplávania Afriky. To výrazne skracuje plavbu a prepravu tovaru medzi Áziou a Európou. Cez prieplav sa vlani preplavilo takmer 19-tisíc lodí celkovo s viac ako miliardou ton tovaru.

11 Galéria

Zdroj: TASR/AP

Zdroj: TASR/Dnes24.sk