Zdroj: Dnes24.sk Sulík žiada Matovičovu hlavu. Inak SaS odíde z vlády Po strane Za ľudí žiada odchod premiéra aj SaS. Ak Igor Matovič neodstúpi zo svojej funkcie do budúcej stredy, liberáli odídu z vlády. Dnes o 12:30 MI Politika

Dnes o 12:30 MI Politika Sulík žiada Matovičovu hlavu. Inak SaS odíde z vlády Po strane Za ľudí žiada odchod premiéra aj SaS. Ak Igor Matovič neodstúpi zo svojej funkcie do budúcej stredy, liberáli odídu z vlády.

Richard Sulík oznámil, že premiér Igor Matovič nie je schopný vykonávať funkciu premiéra a musí z tohto postu odísť. Zároveň je ochotný vzdať sa funkcie ministra hospodárstva aj samotný predseda SaS.

Rekonštrukcia vlády

Koaličná kríza naberá na obrátkach a Slovensku reálne hrozí pád vlády. Okrem Veroniky Remišovej už žiada odchod premiéra Igora Matoviča aj koaličná SaS.

„Igor Matovič vyhral voľby, ale nie je manažérsky ani komunikačne schopný viesť vládu v tejto situácii. To je fakt, ktorý vidí každý,“ vyhlásil R. Sulík na pondelkovej tlačovke.

Predseda SaS zdôraznil, že Igor Matovič dlhé roky viedol boj s mafiou a nerobil veci so zlým úmyslom. Funkcia premiéra však vyžaduje veľa schopností, ktoré líder OĽaNO nemá.

„Nemôžeme viac podporovať vládu, ktorú vedie Igor Matovič. Hovorím to s ťažkým srdcom, pretože dlhé roky bol mojím priateľom,“ dodal R. Sulík.

Navrhuje, aby sa svojich funkcií vo vláde vzdali všetci predsedovia koaličných strán, aby to bolo fér. To znamená, že rezignovať by mohla aj Veronika Remišová a sám Richard Sulík. Boris Kollár je predsedom parlamentu.

Hľadá sa premiér

SaS trvá na rekonštrukcii vlády bez predčasných volieb. R. Sulík zdôraznil, že voliči dali tejto vláde mandát na štyri roky a mala by ho dokončiť. Ak by do parlamentu prišiel návrh na konanie predčasných volieb, poslanci SaS budú hlasovať proti. Ich vôľou je vytvoriť novú vládu na pôdoryse súčasnej koalície.

Ak by premiér odmietol rezignovať a Za ľudí spolu so SaS by odišli z vlády, Matovičov kabinet by stratil v parlamente väčšinu. Richard Sulík si však nemyslí, že by v takom prípade líder OĽaNO bol ochotný vládnuť s podporou súčasnej opozície.

„Viem si predstaviť, že by sa do premiérskeho kresla posadil Eduard Heger, ale výber nového premiéra je v rukách OĽaNO,“ dodal R. Sulík.

Poslanecký klub OĽaNO v pondelok horúčkovito riešil, ako budú postupovať ďalej. Na ich rokovanie do parlamentu má prísť aj Igor Matovič. Poslanci boli pred skončením rokovaní skúpi na slovo.

Neoficiálne však prezradili, že sa im do výmeny premiéra veľmi nechce, ale ak to bude nevyhnutné, je to možnosť. Meno nového predsedu vlády by však nebolo ľahké nájsť.

Na Facebooku rýchlo reagoval dnes už bývalý koaličný poslanec strany Za ľudí Miroslav Kollár. Podľa jeho slov nečakal, že sa situácia s odchodom premiéra vyostrí tak rýchlo, ale je to nádej na normálne vládnutie.

„Igor Matovič sa nezmenil a nezmení. Ak existuje politická cesta, ako ho zastaviť v ďalšej demontáži zvyškov súdržnosti krajiny, budem rád, ak sa ju podarí dotiahnuť,“ uviedol M. Kollár.

MRZÍ MA TO, ALE SKÚSIL SOM VŠETKO SaS zostane súčasťou vlády len v prípade, že premiérom nebude Igor Matovič. P.S.... Posted by Richard Sulik on Monday, March 15, 2021

Zdroj: Dnes24.sk