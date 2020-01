7. január 2020 Eliška Šándorová Správy SUPERGARANCIA železníc pri meškaní vlakov: Preplácať budú len týchto 34, aj to s podmienkou

Hoci má Slovensko i väčšina okolitých krajín výnimku pri odškodňovaní zákazníkov za meškanie vlakov, národný dopravca sa jej od 1. januára 2020 rozhodol čiastočne vzdať.

„Peniaze za palivo a stratený čas v zápche vám nikto nevráti. V prípade, že budeme meškať my, peniaze dostanete.“ Aj takto prezentuje svoju novinku Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK). Od nového roka totiž vstupuje do platnosti SUPERGARANCIA ZSSK, informujú na svojom webe železnice.

Ak pocestujete vlakom, ktorý má veľké meškanie, máte od 1. januára 2020 nárok na odškodnenie do 100 % ceny cestovného. Pozor, nie vždy a všade!

Iba vybrané spoje

SUPERGARANCIA ZSSK zaručuje cestujúcim, ktorí na svoju prepravu využijú vlaky InterCity (linka Bratislava – Košice) alebo regionálne rýchliky (linka Bratislava – Žilina), vrátenie cestovného pri meškaní v ich cieľovej stanici z akéhokoľvek dôvodu.

Cestujúci za zdržanie v trvaní 60 – 119 minút získajú naspäť 50 % a pri meškaní 120 a viac minút 100 % zo zaplateného jednorazového cestovného na daný vlak a úsek. SUPERGARANCIA ZSSK sa vzťahuje na meškania vlakov z akejkoľvek príčiny s výnimkou smrti v koľajisku (zrazenie osoby).

„Veľmi rád by som sa dožil času, keď SUPERGARANCIA ZSSK bude úplne normálna na všetkých tratiach a vo všetkých rýchlikoch Slovenska. Na to je však potrebné, aby bola všade kompletne zrekonštruovaná infraštruktúra. Aj preto sme nedávno predstavili Víziu 2030, ktorá ukazuje, ako by sa slovenskými železnicami mohlo prepraviť až 150 miliónov cestujúcich, pričom by sme v porovnaní s dneškom nepotrebovali ani jediný rušeň navyše,“ uviedol za Železničnú spoločnosť Slovensko predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký.

Podmienky na získanie

Využívanie SUPERGARANCIE ZSSK je jednoduché, ale musíte splniť niekoľko podmienok. Jednou z nich je založiť si zákaznícke konto ZSSK.

Lístok si môžete kúpiť prostredníctvom svojho konta v aplikácii Ideme vlakom alebo priamo cez e-shop ZSSK.

Nárok na odškodnenie si uplatnite prostredníctvom elektronického formulára.

O vrátenie peňazí môžu žiadať len cestujúci, ktorí si kúpili cestovný doklad prostredníctvom zákazníckeho konta na daný vlak v minimálnej výške 3 eurá. Žiadosť o vrátenie peňazí budete mať vybavenú najneskôr do 30 dní od jej prijatia.

Vlaky, na ktoré sa SUPERGARANCIA ZSSK vzťahuje:

IC 44 (Košice 7:11 – Bratislava-Petržalka 12:23)

IC 45 (Bratislava-Petržalka 15:26 – Košice 20:42)

IC 520 (Košice 05:12 – Bratislava hl. st. 10:00)

IC 521 (Bratislava hl. st. 06:01 – Košice 10:48)

IC 522 (Košice 11:18 – Bratislava hl. st. 16:02)

IC 523 (Bratislava hl. st. 11:59 – Košice 16:48)

IC 524 (Košice 17:12 – Bratislava hl. st. 22:00)

IC 525 (Bratislava hl. st. 18:01 – Košice 22:48)

RR 700 Beckov (Trenčín 04:37 – Bratislava hl. st. 06:07)

RR 701 Vápeč (Bratislava hl. st. 05:13 – Žilina 07:40)

RR 702 Inovec (Žilina 04:20 – Bratislava hl. st. 06:47)

RR 703 Hričov (Bratislava hl. st. 07:13 – Žilina 09:40)

RR 704 Polom (Žilina 05:20 – Bratislava hl. st. 07:47)

RR 705 Vršatec (Bratislava hl. st. 09:13 – Žilina 11:40)

RR 706 Strážov (Žilina 06:20 – Bratislava hl. st. 08:47)

RR 707 Nimnica (Bratislava hl. st. 11:13 – Žilina 13:40)

RR 708 Vápeč (Žilina 08:20 – Bratislava hl. st. 10:47)

RR 709 Polom (Bratislava hl. st. 13:13 – Žilina 15:40)

RR 710 Čachtice (Žilina 10:20 – Bratislava hl. st. 12:47)

RR 711 Inovec (Bratislava hl. st. 15:13 – Žilina 17:40)

RR 712 Limbach (Žilina 12:20 – Bratislava hl. st. 14:47)

RR 713 Strážov (Bratislava hl. st. 17:13 – Žilina 19:40)

RR 714 Dubeň (Žilina 14:20 – Bratislava hl. st. 16:47)

RR 715 Javorina (Bratislava hl. st. 19:19 – Trenčín 20:43)

RR 716 Javorník (Žilina 16:20 – Bratislava hl. st. 18:47)

RR 717 Dubeň (Bratislava hl. st. 20:13 – Žilina 22:40)

RR 719 Beckov (Bratislava hl. st. 22:13 – Trenčín 23:33)

RR 15715 Javorina (Bratislava hl. st. 19:19 – Žilina 21:51)

RR 16702 Inovec (Trenčín 05:25 – Bratislava hl. st. 06:47)

RR 16706 Strážov (Trenčín 07:25 – Bratislava hl. st. 08:47)

RR 17715 Javorina (Bratislava 19:19 – Žilina 21:46)

RR 17716 Vršatec (Žilina 16:20 – Bratislava hl. st. 19:13)

RR 17718 Hričov (Žilina 18:03 – Bratislava hl. st. 20:56)

RR 17720 Bezovec (Žilina 20:20 – Bratislava hl. st. 22:47)

