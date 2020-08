20. august 2020 Milan Hanzel Šport Ostatné športy Súperka sestier Fialkových je sexi ako NIKDY! Na dovolenke ukázala telo bohyne! FOTO

Talianska biatlonistka Dorothea Wiererová si okrem trénovania na novú sezónu dopraje aj trochu oddychu na slnku, kde dráždi svojou dokonalou figúrou.

Zdroj: Instagram.com/dorothea_wierer

Fanúšikovia biatlonu vedia, že rodáčka z talianskeho mesta Bruneck, je nielen skvelou pretekárkou, ale aj nádhernou ženou. Jej fotografie sú lákadlom pre mnohých fanúšikov.

Leto je o niečom inom

Dorothea je síce šťastne vydatá, ale aj tak vie ako podráždi mužské pohľady. Počas leta sú jej fotografie, ktoré zverejňuje na sociálnych sieťach ešte pikantnejšie. Bodaj by nie, keď má čo táto čerstvá tridsiatnička ukázať. Jej telo je toho dôkazom. Najnovšie sa predviedla počas chytania bronzu.

„Prajem si, aby leto nikdy neskončilo,“ napísala Wiererová pod fotky na Instagrame.

Stíha aj trénovať?

Najlepšia biatlonistka uplynulých dvoch sezón Svetového pohára sa pohrávala s myšlienkou, že kariéru ukončí. Nakoniec však zvolila, že sa dá do tréningu a ešte to potiahne. Je všeobecne známe, že Talianka miluje relax, no rovnako sa vie ponoriť do tvrdej driny.

