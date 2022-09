Zdroj: TASR/AP Švajčiarsky tenista Federer oznámil koniec kariéry: Splnil som si všetky sny! Švajčiarsky tenista Roger Federer po budúcotýždňovom Laver Cupe ukončí aktívnu kariéru. 15. september 2022 Šport Tenis

15. september 2022 Šport Tenis Švajčiarsky tenista Federer oznámil koniec kariéry: Splnil som si všetky sny! Švajčiarsky tenista Roger Federer po budúcotýždňovom Laver Cupe ukončí aktívnu kariéru.

Dvadsaťnásobný grandslamový šampión vo štvrtok oznámil, že podujatie v Londýne bude jeho posledné. Federer sa naposledy predstavil v súťažnom kolotoči vlani vo Wimbledone, kde vo štvrťfinále prehral s Poliakom Hubertom Hurkaczom. Následne sa podrobil ďalšej operácii kolena.

Operácia kolena

„Laver Cup bude moja rozlúčka s vrcholovým tenisom. Ako všetci viete, v uplynulých troch rokoch som aj vinou operácií kolena nebol schopný podávať maximálne výkony. Tvrdo som pracoval na tom, aby som sa opäť dostal do najlepšej možnej formy. Uvedomujem si však, že moje telo ma obmedzené hranice a kapacity. Už nie som mladík, mám 41 rokov. V tenisovej kariére som si splnil všetky sny, teraz nastal čas ukončiť ju,“ uviedol Federer na twitteri.

Federer vyhral počas kariéry 103 turnajov ATP Tour a v historických tabuľkách je na druhom mieste za Američanom Jimmym Connorsom.

Osemkrát triumfoval vo Wimbledone (2003–2007, 2009, 2012, 2017), šesťkrát nenašiel premožiteľa na Australian Open (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018), v rokoch 2004–2008 vyhral US Open. V júni 2009 jedinýkrát zdvihol nad hlavu cennú trofej na Roland Garros a zavŕšil kariérny Grand Slam.

V roku 2014 sa so švajčiarskym tímom tešil zo zisku Davisovho pohára, šesťkrát vyhral turnaj majstrov. V jeho zbierke úspechov chýba iba zlatá olympijská medaila vo dvojhre. Na OH 2008 v Pekingu triumfoval v debli so Stanom Wawrinkom, o štyri roky neskôr v Londýne prehral vo finále singla s Britom Andym Murraym.

Zdroj: TASR