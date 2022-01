Zdroj: TASR/AP SVET O SLOVENSKU: Ak Rusko zaútočí na Ukrajinu, českí policajti nám pomôžu s utečencami Ak dôjde k vojnovému konfliktu a migračnej kríze Ukrajincov smerom na Západ, Česko je podľa ministra vnútra pripravené pomôcť. 27. január 2022 rbt Svet o Slovensku

V prípade eskalácie situácie na Ukrajine je Česko pripravené vyslať policajtov na slovensko-ukrajinskú hranicu.

„Ak by o to slovenská strana požiadala a došlo by k situácii, ktorá by na hranici bola dramatickejšia ako dnes, česká polícia je pripravená pomôcť,“ cituje CNN Prima News českého ministra vnútra Víta Rakušana.

Zhoršenie situácie, napríklad pri otvorenom konflikte s Ruskom, by mohlo viesť až k migračnej kríze Ukrajincov smerom na západ. Veľký nápor by vzhľadom na spoločnú hranicu nastal práve na Slovensku.

„Ochrana vonkajšej hranice schengenského priestoru je našou spoločnou prioritou," povedal Rakušan na návšteve Slovenska.

Česká vláda medzičasom Ukrajine darovala delostreleckú muníciu vyše štyroch tisíc granátov. Podľa ministerky obrany Jany Černochovej išlo z českej strany o gesto solidarity.

Od prvej sekundy spoločne

Česká republika neberie súčasnú situáciu na ľahkú váhu. „Nechceme verejnosť žiadnym zásadným spôsobom strašiť. Ak by nebodaj eskalácia prišla, tak situáciu musíme od prvej sekundy riešiť spoločne,“ zdôraznil podľa portálu Novinky.cz Rakušan.

Slovenský minister vnútra odmietol plány konkretizovať. „Máme príklady z iných krajín, kde došlo k zvýšeniu tlaku na hranicu,“ upozornil Roman Mikulec, ktorý sa Česku poďakoval za podporu.