SVET O SLOVENSKU: Ako politici klamali o nosení rúšok

Už viac ako 50 krajín po celom svete odporúča svojim občanom, aby na verejnosti nosili rúška a chránili sa tak pred koronavírusom. Ešte donedávna to však bolo úplne inak.

Nosenie rúška alebo inej ochrany tváre je na Slovensku stále povinné a ľudia to poctivo dodržiavajú už od začiatku pandémie.

Epidemiológovia uvádzajú, že aj táto skutočnosť je jedným z dôvodov, prečo má Slovensko najlepšie výsledky v boji proti koronavírusu v Európskej únii. Vo zvyšku sveta však ešte len teraz priznávajú, že rúška naozaj majú svoj zmysel a politici o nich klamali.

Veľká zmena

„Mnoho vlád na Západe vystupovalo proti noseniu rúšok bežnými obyvateľmi na začiatku pandémie, ktorá si už celosvetovo vyžiadala viac ako štvrťmilióna obetí,“ píše portál straitstimes.com. Lenže keď sa ekonomika začala uvoľňovať a ľudia sa musia vrátiť do práce bez toho, aby lekári mali k dispozícii vakcínu na koronavírus, vlády začali svoj názor meniť.

„Dnes sú už rúška na tvár odporúčané alebo rovno vyžadované ako dôležitý nástroj v boji s vírusom spolu s častým umývaním rúk a dodržiavaním odstupu od ostatných ľudí,“ píše straitstimes.com. Novej oficiálnej politike sa začali prispôsobovať aj politici, ktorí pred pár týždňami rúška odmietali a spochybňovali.

Príkladom je francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý sa nedávno objavil na návšteve základnej školy s tmavomodrým textilným rúškom na tvári, na ktorom mal vyšitú francúzsku trikolóru. „Priznal, že si na prekrytie tváre ešte musí zvykať a vysvetlil žiakom jeho význam v boji proti prenášaniu koronavírusu od ľudí, ktorí inak nemajú žiadne príznaky choroby,“ uvádza straitstimes.com.

Pochvalu opäť zožala slovenská prezidentka, ktorá zrejme už navždy zostane vo svetovej pozornosti zapísaná aj vďaka fialovému rúšku: „Zuzana Čaputová strhla na seba pozornosť, keď počas vymenovania novej vlády mala na sebe štýlové rúško, ktoré ladilo s jej šatami a topánkami,“ konštatuje portál.

Klamstvá o rúškach

Prečo teda niektorí svetoví politici spočiatku rúška zaznávali? Portál to vysvetľuje slovami experta Matthewa Lesha z londýnskeho Inštitútu Adama Smitha: „Verejní predstavitelia si mysleli, že ľudia sú hlúpi a nedokážu pochopiť trochu zložitejšiu tému… preto to zjednodušili a vyhlásili, že rúška nefungujú.“

Politici sa skrátka spočiatku obávali, že ak nariadia ľuďom nosiť rúška, vykúpia profesionálne zdravotnícke modely a lekári so sestrami v prvej línii nebudú mať čo nosiť. Nikomu nenapadlo odporučiť ľuďom, aby si ochranu tváre doma jednoducho ušili, ako sa to robí dnes.

Ďalším dôvodom bol aj zmätok v tom, ako vlastne rúška fungujú. Mnohí politici si osvojili zjednodušený výklad, že rúška nedokážu zabrániť vdýchnutiu vírusu, pretože nie sú vzduchotesné a vírus cez látku prenikne. Ale zabudli, že rúška v prvom rade chránia okolie, a nie ich nositeľov.

„Vlády to celé nepochopili… Je to úplne jednoduché. Veď ak by to nefungovalo, prečo preboha živého by sme si odjakživa zakrývali ústa pri kýchaní a kašľaní? Neexistujú na to žiadne vedecké štúdie a nikdy to nikto nespochybnil,“ cituje portál slová profesora Chenga z univerzity v Birminghame.

Názorová otočka, pri ktorej západní politici konečne vzali rúška na milosť, vyvolala v mnohých obyvateľoch nevôľu. Portál uvádza, že viac ako tri štvrtiny Francúzov si dnes myslia, že im ich vláda na začiatku pandémie klamala o účinnosti rúšok, aby ich ľudia nevykúpili.

