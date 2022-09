Zdroj: Instagram.com/igor_matovic_olano , TASR/Martin Baumann SVET O SLOVENSKU: Ako ukončiť tragikomédiu? Matovič má chytiť Sulíka za ruku a odísť Napätú politickú situáciu sledujú podrobne od začiatku aj naši susedia. Čo všetko nám predpovedali Česi? 9. september 2022 Monika Hanigovská Svet o Slovensku

Politická dráma v koalícii neušla ani našim západným susedom. CNN Prima NEWS ju nazvala tragikomédiou, ktorá nemá konca. Česká redakcia venovala Slovensku rozsiahly komentár. O čom píšu?

Ako duo nezmieriteľných rivalov

„Tragikomédia v priamom prenose. Slovenská vláda sa znova rozpadá a opäť je pri tom duo Richard Sulík a Igor Matovič. Dvojica nezmieriteľných rivalov si očividne neuvedomuje, že rozchodom nielen že premárnili nádej Slovákov, ktorí po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej volali po zmene pomerov v krajine, ale hlavne tým vyčistili cestičku späť k moci kontroverznému expremiérovi Robertovi Ficovi. Ten znova nabral na sile a teraz sa vracia. A so sebou ťahá aj krajnú pravicu – svojich nových spojencov,“ takto komentuje situáciu na Slovensku český redaktor Tomáš Kačmár.

Egá dôležitejšie ako bežní ľudia

Česi vidia len jediné riešenie: „Matovič so Sulíkom by najlepšie urobili, keby sa skutočne chytili za ruky a spoločne odišli z vlády.“ No podľa slov českej televízie ani jeden „z podarenej dvojice“ nedokáže tomu druhému už v ničom ustúpiť, a tak to najviac podľa nich odnesú, ako vždy, bežní ľudia. „Egá oboch týchto politikov sú jednoducho dôležitejšie,“ komentuje CNN Prima NEWS.

Fico sa z toho vylízal

Česi vykresľujú podrobnejšie Fica, ktorý má z toho ťažiť: „Smiech a radosť z celej situácie má pochopiteľne práve Robert Fico. Po konci koalície volá už niekoľko mesiacov, už niekoľkokrát sa snažil odvolať vládnych ministrov a využije každú príležitosť, kedy si do kabinetu môže kopnúť.“

„Politický matador bol po voľbách v roku 2020 oslabený, ale zo svojich rán sa dokázal vylízať,“ prízvukuje CNN Prima NEWS a dodáva, že to napriek strate časti svojich ľudí, ktorí odišli do Pellegriniho nového hnutia Hlas-SD, „ktorému mnoho Slovákov hovorí trefne Smer 2.“

Fico bol pre Česko vzorom a teraz…

Opozícia ho však podľa slov českej redakcie výrazne zmenila: „V minulosti bol považovaný za mimoriadne charizmatického politického vodcu so sociálnym cítením.“

„Iste si spomenieme, ako exministerka školstva Kateřina Valachová volala po tom, že aj „česká sociálna demokracia potrebuje svojho Fica“. Povestná charizma mu síce zostala, ale teraz ide v podstate o extrémistu,“ prízvukuje česká redakcia.

Agónia pokračuje?

„A viete, čo je na celej tejto až tragikomedickej situácii zo všetkého najhoršie? Že ešte nekončí. Koniec SaS v koalícii totiž neznamená, že budú predčasné voľby,“ pripomína redakcia čitateľom. Líder SaS na konferencii (5. 9.) vyhlásil, že jeho strana bude mať záujem na tom, aby vláda dokončila svoj mandát.

„Teraz je jasné, že žabomyšie vojny medzi Sulíkom a Matovičom budú určite pokračovať. Zatiaľ čo na seba budú vzájomne kydať hnoj, Slovákom, ktorí ich zvolili, zostanú len oči pre plač,“ opisuje redakcia.

Prajú nám šťastnú ruku

Komentátor v celej veci vidí jednoduchú matematiku: „Až prídu voľby, a je jedno či skôr alebo neskôr, Slováci dostanú jednoduchý výber. Na jednej strane budú nezmieriteľní rivali, ktorí sa nedokážu zhodnúť ani na tom, či je nebo modré, ale zároveň sú odsúdení na spoluprácu, ktorá môže kedykoľvek vybuchnúť. Na druhej strane je skúsený populista s mafiánskymi kontaktmi a maniermi, ktorý chce do vlády priviesť fašistov. Šťastnú ruku prajem.“

Zdroj: Dnes24.sk