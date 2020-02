10. február 2020 Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Americkí policajti milujú české a slovenské psy

Nový postrach zločincov v americkom meste Kennewick sa volá Ivan. Jeho slovanské meno zrejme nie je náhoda - pochádza z Česka a počúva aj slovenské rozkazy.

Zdroj: TASR

Americkí policajti si pravidelne vyberajú svojich štvornohých kolegov na Slovensku či v Česku. Obe krajiny majú v tomto smere skutočne vynikajúcu povesť a mnohé psy už posilnili rady americkej polície. Aktuálne nastúpil do služby v meste Kennewick v štáte Washington aj Ivan. Je to kríženec nemeckého ovčiaka a belgického ovčiaka Malinois.

Pes snov

Dobrý policajný pes je neoceniteľným pomocníkom mužov v uniformách. Stopuje kriminálnikov, nezvestných, či hľadaných ľudí, ale aj drogy a výbušniny. Americkí policajti ho často vodia aj na akcie do škôl, kostolov, či podnikov a nechýba ani na špeciálnych policajných akciách pre verejnosť.

Americký portál yaktrinews.com informuje, že aktuálne si takéhoto chlpatého parťáka pôvodom z Česka zaobstarali aj policajti v meste Kennewick. Má dva roky a na službu sa pripravuje už od apríla minulého roka. Jeho psovod Chris Whitney je z Ivana nadšený: “Každý, kto má psa, sníva o tom, že si ho môže vziať so sebou do práce. Ja to môžem robiť každý deň, takže je to pre mňa naozaj úžasné,” cituje ho yaktrinews.com.

Chris približuje, že Ivan je plný energie a zažíva s ním stále nové situácie, na ktoré sa teší. Do služby ho pripravoval tréner Brad Kohn, ktorý sa venoval tréningu policajných psov 22 rokov. Ivan dostal pod jeho vedením zjavne medzinárodné vzdelanie: “Pes počúva rozkazy, ktoré sú zmesou viacerých jazykov – nemčiny, slovenčiny a angličtiny.”

Domáci miláčik

Puto medzi Chrisom a Ivanom je silné a pes je súčasťou psovodovej rodiny. Portál uvádza, že keď práve “nedáva dole zlých chlapíkov,” žije v Chrisovej domácnosti: “Je to veľmi milý a prítulný pes, keď je s nami doma,” približuje psovod pre americký portál. Ivan má vraj stále veľa energie a veľmi dobre sa znáša aj s ďalším psom, ktorého Chris chová.

Policajné psy v USA stoja nemalé sumy. Ich cena vyletela prudko hore po útokoch na americké Svetové obchodné centrum v New Yorku v septembri 2001. Miestne médiá uvádzajú, že pred touto tragickou udalosťou stál policajný pes zhruba 2300 dolárov, ale následne sa cena vymrštila na 8500 dolárov. Súvisí to s veľkým nárastom dopytu po týchto štvornohých policajných pomocníkoch.

Zdroj: Dnes24.sk