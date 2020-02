7. február 2020 Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Kto môže za smrť dieťaťa pod zastávkou?

Strašná tragédia z Myjavy, pri ktorej zahynulo štvorročné dievčatko, intenzívne zaujala aj české médiá. Mnoho čitateľov označuje kovovú konštrukciu osudnej zastávky za rizikovú.

6 Galéria

Keď sa človek ocitne v zlom čase na zlom mieste, má skrátka smolu a výsledkom môže byť strašná tragédia, aká sa odohrala v stredu v Myjave.

Keď päťčlenná rodina prechádzala okolo prístrešku autobusovej zastávky, kovová konštrukcia sa odtrhla a pripravila o život 4-ročné dieťa. Všetci sa teraz pýtajú, kto je na vine.

Plechová ohavnosť

“Silný vietor v Myjave neďaleko hraníc s Českom vyvrátil autobusovú zastávku. Tá sa zrútila na dve deti. Jedno z nich pri prevoze do nemocnice zomrelo, druhé je v kritickom stave,” informuje český portál idnes.cz. Správu o rodinnej tragédii prevzali mnohé české médiá a ich čitateľov toto nešťastie zasiahlo. Mnohí sa pýtajú, kto je na vine.

“Zásadná otázka znie, prečo má okresné mesto namiesto zastávky plechovú ohavnosť, ktorá si pamätá ešte budovanie socializmu. Žijem v malej dedinke s menej ako 600 obyvateľmi a aj tu máme zastávky murované,” píše jeden z čitateľov v komentároch. Dodáva, že aj v jeho dedine v osudný deň vyčíňal silný vietor s takmer stokilometrovou rýchlosťou, ale všetky murované zastávky zostali nepoškodené.

A s rovnakými úvahami sa pridávajú aj ďalší: “Prístrešky na zastávkach by mali poskytovať ochranu pred zlým počasím. Bohužiaľ, aj u nás sú to často skôr podivné improvizácie, ku ktorým je lepšie sa za silného vetra radšej nepribližovať.”

Myjava reaguje

Jeden z čitateľov českého portálu novinky.cz si na sprievodnej fotografii k článku všíma, že osudná myjavská zastávka nebola do zeme dostatočne hlboko ukotvená. “Vidíte tam snáď nejaké diery po vytrhnutí zo základov? Chcelo by to detailnejšiu fotku… ale to už je vecou policajného vyšetrovania,” uzatvára čitateľ.

Mesto Myjava okamžite vyjadrilo hlbokú sústrasť rodine a začalo dôkladne kontrolovať bezpečnosť zvyšných zastávok, ale aj stromov a zariadení, ktoré by vietor mohol vyvrátiť. Podľa primátora Pavla Halabrína priebežne udržiavali a opravovali všetky zastávky aj v minulosti.

Či sa nehode, ktorá ukončila život dieťaťa, dalo predísť, určí až policajné vyšetrovanie. Jedinou dobrou správou na celom prípade je medializovaná aktualita, že druhé zranené dieťa je síce vo vážnom stave, ale mimo ohrozenia života.

6 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk